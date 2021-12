Za nami kolejny rok z Polskim Bonem Turystycznym. Ilu Polaków skorzystało z tego rządowego rozwiązania? Z jakim wynikiem zamyka on 2021 rok?

Żyjemy w cieniu pandemii, którą bardzo odczuła branża turystyczna. Istotne miejsce w rządowych pakietach pomocowych zajęły rozwiązania dla turystyki, które zabezpieczają rynek, pomagają chronić miejsca pracy oraz zapewniają płynność finansową polskich firm. Jednym z błyskawicznie wdrożonych instrumentów wypracowanych w celu ożywienia turystyki stał się Polski Bon Turystyczny. Od wielu miesięcy jest źródłem realnej pomocy dla branży i bardzo ważnym programem społeczno-gospodarczym - mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Początek roku, kiedy wciąż obowiązywały znaczne ograniczenia był trudny zarówno dla branży, jak i stęsknionych za wypoczynkiem i zmianą otoczenia Polaków. Nic dziwnego, że tuż po majowym zniesieniu obostrzeń nastąpił boom na rezerwacje i wyjazdy turystyczne. Wyraźnie pokazują to statystyki wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego i środków, które wpłynęły z tego tytułu na konta przedsiębiorców.

Na koniec czerwca liczba aktywowanych bonów wynosiła ponad 2 miliony, a suma płatności zrealizowanych za pomocą bonów osiągnęła ponad 640 milionów złotych.

Zainteresowanie wyjazdami nie słabło przez całe wakacje i w ciągu zaledwie tych dwóch miesięcy liczba aktywowanych bonów wzrosła do 3 milionów, a na koniec sierpnia 2021 suma płatności zrealizowanych za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego wyniosła łącznie ponad 1,7 miliarda złotych (ponad 1 miliard tylko w okresie wakacji).

Bon turystyczny umożliwił aktywny udział w rekreacji i wypoczynku już blisko 5,5 milionom dzieci z ponad 7,2 milionów uprawnionych do tego świadczenia, w tym m.in. pochodzącym z obszarów wiejskich oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uprawnionym do dodatkowego świadczenia w formie bonu. Do 31 grudnia 2021 r. dodatkowe świadczenie aktywowano dla ponad 176 tysięcy dzieci.

2021 rok program zamyka wynikiem ponad 1,9 miliarda złotych. Oznacza, to, że z kwoty 4 miliardów złotych zabezpieczonych na realizację programu Polski Bon Turystyczny z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozostaje ok. 2 miliardów złotych. Aby środki te mogły zostać w pełni wykorzystane, wszyscy uprawnieni mogli skorzystać z dofinansowania wypoczynku, a do branży trafiły pieniądze przeznaczone na ten cel, czas obowiązywania programu został przedłużony do końca września 2022 roku.

Mijający rok był dużym wyzwaniem, także dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zrealizowała w 2021 roku wiele projektów, jednym z nich była Certyfikacja Podmiotów Turystycznych przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym. Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za obecność i zaangażowanie w ten projekt. W naszej bazie mamy 2,5 tysiąca podmiotów, które przystąpiły do autocertyfikacji, a ponad 1600 z nich udało nam się osobiście odwiedzić. Certyfikat Dobrych Praktyk jest przede wszystkim gwarantem jakości i bezpieczeństwa w dzisiejszych trudnych czasach - mówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pierwsza edycja projektu zakończyła się przyznaniem 1548 Certyfikatów Dobrych Praktyk. W ramach projektu powstała mapa podmiotów stosujących dobre praktyki z możliwością wyszukiwania także tych obiektów, które posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.