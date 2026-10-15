Żurek pójdzie na kompromis z Święczkowskim ws. TK? Minister stawia sprawę jasno

RMF24

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił w czwartek, że „nie ma szans” na kompromis z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim w sprawie wybranych przez Sejm sędziów TK.

Na czwartkowej konferencji prasowej Żurek został zapytany, czy - w jego ocenie - możliwy jest kompromis z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim w sprawie wybranych przez Sejm sędziów TK niedopuszczonych do orzekania. W tej kadencji izba wybrała łącznie 8 sędziów TK. Od 5 z nich prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania i nie zostali oni dopuszczeni do pracy w Trybunale przez prezesa TK. Myślę, że nie ma tej szansy. I mówię to ze smutkiem, dlatego, że upłynęło wiele miesięcy i wybrani prawidłowo sędziowie przychodzili do Trybunału. Część z nich nawet spotykała się bezpośrednio z panem Święczkowskim – odpowiedział Żurek.

Żurek: Święczkowski traktuje Trybunał jak prywatny folwark

Jego zdaniem jednak Święczkowski traktuje Trybunał jak „prywatny folwark”, a organ ten „powinien być odpolityczniony (…) i nie powinno tam być tak gorszących scen, jakie widzieliśmy przy zachowaniu pana Święczkowskiego”. Więc ten kompromis, moim zdaniem, nie jest możliwy – dodał. Podkreślił zarazem, że - według niego - „czy z prezydentem, z jego błogosławieństwem, czy bez niego, Trybunał w najbliższym czasie zacznie normalnie działać”.

Waldemar Żurek potwierdził także, że do prokuratury wpłynęło złożone przez wybranego we wrześniu na sędziego TK Macieja Berka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, jakim jest sędzia Trybunału. To pokłosie wydarzeń ze środy. Po tym, jak Berek złożył w Sejmie ślubowanie „wobec prezydenta”, a następnie złożył dokumenty potwierdzające ślubowanie w kancelarii prezydenta, udał się do siedziby TK, gdzie m.in. rozmawiał z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Prezes TK nie dopuścił Berka do orzekania. W tym czasie przed siedzibą Trybunału trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic z liderem Robertem Bąkiewiczem i klubów „Gazety Polskiej” z policją.

Berek: Nie będę się z nikim szarpał

Berek - relacjonując wydarzenia z wnętrza siedziby TK - powiedział, że Święczkowski uniemożliwił mu wejście do pokoju sędziów TK, gdzie był zaproszony. Jak mówił w TVN24, Święczkowski „wsunął się bezpośrednio” w taki sposób, by on dalej nie wchodził. Tam nie było szarpaniny, ja się nie będę z nikim szarpał w TK. Sędzia Święczkowski fizycznie uniemożliwił mi wejście do tego korytarza - zaznaczył.

Dodał, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, jakim jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Tymczasem Bogdan Święczkowski w czwartek w Polsat News zaprzeczył, jakoby miało dojść do jego fizycznego starcia z Berkiem, gdy blokował Berkowi dostęp do sędziowskiej części budynku. Według niego „oczywiście do takiej sytuacji nie doszło”. Żurek z kolei podkreślił na czwartkowej konferencji, że policja dokumentowała „gorszące sceny” ze środy sprzed TK. Widzimy tam na nich sytuację absolutnie nieakceptowalną. Spokojnie działającą policję, ludzi, którzy atakują policjantów, próbują uderzyć policjantów, pięścią w twarz, zdejmują czapki - ocenił.

Jego zdaniem środowe zachowanie policji było „wzorowe”.

Dopytywany zaś o to, czy doszło do zatrzymania kogokolwiek z manifestujących, odparł, że takiej informacji nie ma, choć – zaznaczył – będzie prawdopodobnie widział się w czwartek z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim. Potwierdził natomiast, że doszło do wylegitymowania i chwilowego zatrzymania osób, które, jak mówił „atakowały policjantów”.

Przypomniał, że prokuratura wszczęła już w związku ze zdarzeniami spod TK postępowanie sprawdzające, lecz nie działa pochopnie. Tu nie chodzi o to, żeby zastraszać obywateli, tylko żeby pokazać, że młyny mielą skutecznie. Myślę, że w najbliższych dniach państwo poznacie działania prokuratury w tych kwestiach – dodał.

O co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny?

Spór dotyczący ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego można datować na kwiecień tego roku. 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim zaproszonych zostało tylko dwoje sędziów – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. W przypadku pozostałych czworga kancelaria prezydenta wskazywała, że podczas procedury w Sejmie dochodziło do błędów i ich sytuacja jest analizowana.

Wobec tego sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, zanieśli poświadczenie w tej sprawie do KPRP, a następnie udali się do siedziby Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania, twierdząc, że zdarzeń z Sejmu nie można potraktować jako ślubowania „wobec prezydenta”.

Podobne zdarzenie miało miejsce w tę środę w Sejmie w przypadku wybranego we wrześniu na sędziego TK Macieja Berka. Jego również prezydent nie zaprosił na ślubowanie, Nawrocki nie był obecny podczas środowej uroczystości w Sejmie.

Później tego dnia prezydent - odnosząc się do ślubowania - oświadczył, że „jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK”. Po południu w środę Nawrocki odwiedził siedzibę TK i spotkał się z obecnymi wówczas w Trybunale sędziami. W związku z sytuacją w Trybunale prezydent odwołał zaplanowaną na czwartek i piątek wizytę w Słowenii.

Tusk o zamieszaniu wokół TK: Prezydent abdykuje

Z kolei we wtorek Komisja Wenecka w wydanej opinii zarekomendowała, by - „w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, (...) dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta”. Premier Donald Tusk podkreślił w środę, że sędziowie TK zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia ślubowania, m.in. od Berka, „abdykuje” z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji. Tusk zapowiedział też, że rząd będzie przywracał ład prawny „dostępnymi państwu metodami”.

W czwartek po południu pod siedzibą TK wciąż obecni są manifestanci; rozstawione są namioty między innymi środowiska klubów „Gazety Polskiej”. Przy alei Szucha pojawili się tego dnia między innymi b. premier, lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki, poseł PiS Mariusz Gosek oraz lider „S” Piotr Duda, który oświadczył, że „'Solidarność' oficjalnie wspiera akcję pod Trybunałem Konstytucyjnym”.