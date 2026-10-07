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Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu posła. Jak ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory, poseł PSL i wiceminister spraw zagranicznych złożył odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

Wczoraj za uchyleniem immunitetu Bartoszewskiemu zagłosowało 14 z 15 członków komisji, rozpatrującej wniosek prokuratury w tej sprawie.

Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów złotych powierzonego mu majątku. Posłowi i wiceministrowi grozi kara do 10 lat więzienia.

Co śledczy zarzucają politykowi?

Sprawa dotyczy okresu od 2012 do 2015 roku, kiedy to – według śledczych – Bartoszewski, działając wspólnie z inną osobą, miał dysponować blisko milionem funtów brytyjskich, 45 tysiącami euro oraz ponad 6,6 mln złotych, powierzonymi mu w celu zarządzania przez Fundację Non Omnis Moriar i mecenasa kultury Andrzeja Ciechanowieckiego. Według prokuratury polityk miał te środki wykorzystać do zakupu trzech mieszkań, a następnie je sprzedać i odmówić pokrzywdzonemu zwrotu m.in. uzyskanych w ramach tej transakcji pieniędzy.

Prokurator podkreślił wczoraj, że „drugi z czynów stanowił konsekwencję pierwszego”. Miał on polegać na tym, że Bartoszewski „od 16 lipca 2012 r. do marca 2022 r. w Warszawie, również działając wspólnie w porozumieniu z ustaloną osobą, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i też w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działał w celu udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia, w szczególności po wniesieniu przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w dniu 14 stycznia 2013 r. do Sądu Okręgowego pozwu”.

Jak podczas komisji bronił się polityk?

Poseł wczoraj podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej próbował przekonać ją do odroczenia decyzji o uchyleniu immunitetu do czasu, aż sprawę sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów majątku rozstrzygnie sąd. Polityk powoływał się na niedawno ujawnione dowody, twierdząc, że odpowiednie dokumenty zostały przekazane prokuraturze pismem przez jego pełnomocnika.

Kłopoty posła PSL. Komisja niemal jednogłośnie ws. uchylenia immunitetu Sejmowa komisja regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego – informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Prokuratura chce mu postawić zarzuty…

Kim jest Władysław Teofil Bartoszewski?

Władysław Teofil Bartoszewski jest posłem z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceministrem spraw zagranicznych. Jest synem Władysława Bartoszewskiego (1922-2015) – polityka, publicysty, działacza Polskiego Państwa Podziemnego i więźnia Auschwitz. Jest nauczycielem akademickim, a także samodzielnym pracownikiem naukowym posiadającym stopień doktora.