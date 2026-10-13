Tusk do Nawrockiego: Nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek

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Komisja Wenecka wydała opinię, która dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta. Premier Donald Tusk zaapelował o respektowanie jej zaleceń. W nagraniu udostępnionym w social mediach przyznał, że „oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Nowrockiego”. Zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta. „Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji” – podkreślił szef rządu.

We wtorek Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, opublikowała opinię dotyczącą procedury ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według jej zaleceń prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, bez ingerowania w proces ich wyboru. W przypadku odmowy lub opóźnienia ze strony prezydenta, Komisja sugeruje umożliwienie złożenia ślubowania bez jego fizycznej obecności, pod warunkiem zachowania wszystkich formalności.

Ślubowanie bez prezydenta? Komisja Wenecka wskazuje rozwiązanie Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta - taka opinia została właśnie opublikowana na stronach Komisji.

Reakcja Tuska

Premier Donald Tusk nie krył rozczarowania postawą prezydenta Karola Nowrockiego. W nagraniu opublikowanym na platformie X szef rządu podkreślił, że opinie Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkie państwa, z wyjątkiem Polski pod obecnym przywództwem. Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji – zwrócił się Tusk bezpośrednio do prezydenta.

Premier przypomniał, że zgodnie z konstytucją Sejm wybiera sędziów TK, a prezydent przyjmuje od nich przysięgę.

Prezydent nie odpuszcza

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, stanowczo odrzucił opinię Komisji Weneckiej, podkreślając, że nie ma ona mocy prawnej. Źródłami prawa w Polsce są konstytucja i ustawy – przypominał Leśkiewicz.

Jest opinia Komisji Weneckiej w sprawie TK. Rzecznik prezydenta odpowiada Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego podkreśla jednak, że jej stanowisko nie ma mocy prawnej, a decyzje w tej sprawie podejmowane są…

Prezydent Nowrocki, w dzisiejszym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, zadeklarował gotowość do rozmów w sprawie ambasadorów, ale tylko z premierem, nie z szefem MSZ. Premier Tusk odpowiedział, że nominacje ambasadorskie nie są przedmiotem negocjacji, a prezydent może odmówić podpisu jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Spór o sędziów trwa

Na odebranie ślubowania czeka obecnie pięciu sędziów wybranych przez Sejm w tej kadencji. Czworo z nich – Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski – złożyło ślubowanie w Sejmie „wobec prezydenta” i przekazało dokumenty do Kancelarii Prezydenta, jednak nie zostali dopuszczeni do pełnienia funkcji. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznał tej procedury za ważną. Piąty sędzia, Maciej Berek, również czeka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego.