Tusk do Nawrockiego: Nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek

We wtorek Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, opublikowała opinię dotyczącą procedury ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według jej zaleceń prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, bez ingerowania w proces ich wyboru. W przypadku odmowy lub opóźnienia ze strony prezydenta, Komisja sugeruje umożliwienie złożenia ślubowania bez jego fizycznej obecności, pod warunkiem zachowania wszystkich formalności.
Reakcja Tuska
Premier Donald Tusk nie krył rozczarowania postawą prezydenta Karola Nowrockiego. W nagraniu opublikowanym na platformie X szef rządu podkreślił, że opinie Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkie państwa, z wyjątkiem Polski pod obecnym przywództwem. Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji – zwrócił się Tusk bezpośrednio do prezydenta.
Premier przypomniał, że zgodnie z konstytucją Sejm wybiera sędziów TK, a prezydent przyjmuje od nich przysięgę.
Prezydent nie odpuszcza
Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, stanowczo odrzucił opinię Komisji Weneckiej, podkreślając, że nie ma ona mocy prawnej. Źródłami prawa w Polsce są konstytucja i ustawy – przypominał Leśkiewicz.
Prezydent Nowrocki, w dzisiejszym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, zadeklarował gotowość do rozmów w sprawie ambasadorów, ale tylko z premierem, nie z szefem MSZ. Premier Tusk odpowiedział, że nominacje ambasadorskie nie są przedmiotem negocjacji, a prezydent może odmówić podpisu jedynie w wyjątkowych przypadkach.
Spór o sędziów trwa
Na odebranie ślubowania czeka obecnie pięciu sędziów wybranych przez Sejm w tej kadencji. Czworo z nich – Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski – złożyło ślubowanie w Sejmie „wobec prezydenta” i przekazało dokumenty do Kancelarii Prezydenta, jednak nie zostali dopuszczeni do pełnienia funkcji. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznał tej procedury za ważną. Piąty sędzia, Maciej Berek, również czeka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego.