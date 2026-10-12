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Trzęsienie ziemi w sondażu CBOS. Cztery partie w Sejmie, reszta pod progiem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (16:25)

Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu CBOS, zyskując poparcie 28,6 proc. wyborców. Prawo i Sprawiedliwość notuje największy wzrost miesiąca, a Konfederacje tracą na popularności. Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego.

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Trzęsienie ziemi w sondażu CBOS. Cztery partie w Sejmie, reszta pod progiem
zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • KO prowadzi w sondażu CBOS z wynikiem 28,6 proc., notując wzrost poparcia trzeci miesiąc z rzędu.
  • PiS odnotował największy miesięczny wzrost poparcia, osiągając 18,2 proc.
  • Konfederacja i pozostałe partie nie przekroczyły 13 proc., a większość ugrupowań nie weszłaby do Sejmu.
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KO liderem sondażu CBOS – PiS z największym wzrostem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej dekadzie października, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na poparcie 28,6 proc. wyborców – wynika z najnowszego sondażu CBOS. To wzrost o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem i trzeci z rzędu miesiąc, w którym notowania tej partii rosną.

PiS zyskuje, Konfederacja traci

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 18,2 proc. głosów, co oznacza wzrost o 3,2 pkt proc. po dwóch miesiącach spadków. To największy przyrost poparcia wśród wszystkich ugrupowań w tym miesiącu. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,8 proc., jednak partia ta zanotowała spadek o 2 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyłaby 7,3 proc. głosów, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Te partie byłyby poza Sejmem

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Partia Razem uzyskała 4,9 proc., Rozwój Plus 3,8 proc., a Nowa Lewica 3 proc. Na dalszych miejscach uplasowały się Polskie Stronnictwo Ludowe (2,8 proc.), Polska 2050 RP (1,2 proc.) oraz Unia Centrum (0,4 proc.).

Frekwencja i niezdecydowani wyborcy

Udział w wyborach zadeklarowało 74 proc. respondentów, co jest wynikiem zbliżonym do poprzednich miesięcy. 14 proc. wyborców nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda głos, a 2,5 proc. respondentów odmówiło ujawnienia swoich preferencji.

Metodologia badania

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 5–8 października 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie realizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.). Wyniki uwzględniają wagę wyborczą. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: CBOS najnowszy sondaż

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