Trzęsienie ziemi w sondażu CBOS. Cztery partie w Sejmie, reszta pod progiem

KO liderem sondażu CBOS – PiS z największym wzrostem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej dekadzie października, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na poparcie 28,6 proc. wyborców – wynika z najnowszego sondażu CBOS. To wzrost o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem i trzeci z rzędu miesiąc, w którym notowania tej partii rosną.

Nowy sondaż: Polacy jasno o spotkaniu Nawrockiego z Putinem Czy Karol Nawrocki powinien spotkać się z Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu G20 w Miami? IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytało Polaków o potencjalne spotkanie prezydentów Polski i Rosji. Jak odpowiedzieli?

PiS zyskuje, Konfederacja traci

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 18,2 proc. głosów, co oznacza wzrost o 3,2 pkt proc. po dwóch miesiącach spadków. To największy przyrost poparcia wśród wszystkich ugrupowań w tym miesiącu. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,8 proc., jednak partia ta zanotowała spadek o 2 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyłaby 7,3 proc. głosów, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Te partie byłyby poza Sejmem

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Partia Razem uzyskała 4,9 proc., Rozwój Plus 3,8 proc., a Nowa Lewica 3 proc. Na dalszych miejscach uplasowały się Polskie Stronnictwo Ludowe (2,8 proc.), Polska 2050 RP (1,2 proc.) oraz Unia Centrum (0,4 proc.).

Frekwencja i niezdecydowani wyborcy

Udział w wyborach zadeklarowało 74 proc. respondentów, co jest wynikiem zbliżonym do poprzednich miesięcy. 14 proc. wyborców nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda głos, a 2,5 proc. respondentów odmówiło ujawnienia swoich preferencji.

Którym politykom ufają Polacy? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń Nieufność wobec polityków koalicji rządzącej rośnie – wynika z wrześniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). To zmiana w stosunku do sondażu z sierpnia, który przyniósł im poprawę ocen. Jednocześnie niektórzy przedstawiciele…

Metodologia badania

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 5–8 października 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie realizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.). Wyniki uwzględniają wagę wyborczą.