„Taktyczne głosowanie”. Tak chcą utrudnić AfD dojście do władzy

RMF24

Niespełna trzy tygodnie przed wyborami w Saksonii-Anhalcie aktywiści mobilizują wyborców przeciw skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec - odnotowują niemieckie media. Kampanie zachęcają m.in. do „taktycznego głosowania” na SPD i Zielonych, by zwiększyć liczbę partii w landtagu i utrudnić AfD zdobycie większości.

Już 6 września w Saksonii-Anhalcie odbędą się wybory, po których prowadząca w sondażach prawicowo-populistyczna AfD może po raz pierwszy w historii sięgnąć po władzę na poziomie kraju związkowego. To, czy AfD utworzy tu rząd, prawdopodobnie zależeć będzie od tego, ile partii przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy i wejdzie do landtagu.

„Taktyczne głosowanie”

Z tego powodu w Saksonii-Anhalcie zawiązały się dwie kampanijne inicjatywy, które apelują o „taktyczne głosowanie” - pisze we wtorek dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Polegać ma one na postawieniu na kandydatów partii oscylujących wokół progu pięciu procent poparcia w landzie, czyli partii Zielonych oraz socjaldemokratów z SPD.

Pierwsza z tych inicjatyw nazywa się Compact i ma w planach przeznaczanie 620 tys. euro na kampanię „Głosuj strategicznie”. Kampania opiera się m.in. na rozwieszaniu plakatów czy kolportażu materiałów wyborczych do skrzynek pocztowych. Druga zaś to „Taktisch Waehlen” („Głosuj taktycznie”), której wolontariusze prowadzą kampanię bezpośrednią, pukając do drzwi wyborców. Na swojej stronie „Taktisch Waehlen” publikuje rekomendacje do głosowania na kandydatów Zielonych i SPD, którzy mają szanse pokonać w swoim okręgu przedstawiciela AfD.

Jak czytamy na stronie inicjatywy, liberalna FDP, w większości sondaży znajdująca się w Saksonii-Anhalcie poniżej progu wyborczego, nie jest rekomendowana. Po pierwsze, dlatego że partia ta jest „zbyt daleko od pięcioprocentowego progu wyborczego”. Po drugie: władze tej partii mają w ocenie „Taktisch Waehlen” „niejasny stosunek” do AfD.

Ten sojusz powstrzyma AfD?

We wtorek „Tagesspiegel” pisał także o sojuszu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, który w Saksonii-Anhalcie chce zapobiec przejęciu władzy przez AfD i ruszył ze swoimi działaniami. Sojusz ten wspierany jest przez celebrytów, aktorów czy ludzi związanych z popularnym w regionie klubem piłkarskim 1. FC Magdeburg.

Sojusz odpowiada za wyborcze plakaty, które pokazują konsekwencje realizacji programu wyborczego AfD, na przykład zniesienie obowiązku szkolnego. Ponadto planowana jest trasa autobusem po landzie, podczas której mieszkańcy będą zapraszani do dokończenia zdania: „Prawdziwa miłość do ojczyzny to...”