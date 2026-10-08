Sprawa aborcji wróciła do Sejmu. Komisja zdecydowała

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Sejmowa komisja nadzwyczajna poparła poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje częściową dekryminalizację aborcji za zgodą kobiety oraz pomocy w samodzielnej aborcji. Komisja poparła też projekt nowelizacji ustawy, który zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. TK sześć lat temu uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną.

Protest Strajku Kobiet pod hasłem „Ani Jednej Więcej. Przestańcie nas zabijać” w czerwcu 2023 r., zdj. Rafał Guz

Protest Strajku Kobiet pod hasłem „Ani Jednej Więcej. Przestańcie nas zabijać” w czerwcu 2023 r., zdj. Rafał Guz / PAP

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży zajmuje się w czwartek dwoma projektami w tej sprawie.

Jako pierwszy procedowany był złożony w lipcu 2024 r. wspólny projekt posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nowelizacji Kodeksu karnego, który dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji.

Komisja poparła projekt. Wcześniej wniosek o przełożenie posiedzenia komisji zgłosił PiS, jednak nie uzyskał on większości głosów. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagłosowało 16 posłów, 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Projekt zakłada m.in.:

uchylenie art. 152 par. 1, zgodnie z którym przerwanie za zgodą kobiety jej ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3;

uchylenie art. 152 par. 2, zgodnie z którym tej samej karze podlega osoba, która udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ww. ustawy (pomocnictwo) lub ją do tego nakłania;

dodanie w art. 152 par. 4, zgodnie z którym nie popełnia przestępstwa określonego lekarz, pielęgniarka lub położna, jeżeli przerwanie ciąży jest następstwem zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej lub gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne.



Drugi projekt, którym zajmuje się w czwartek komisja to skierowany do sejmowych prac w lutym 2024 r. przez Trzecią Drogę projekt ustawy mający na celu odwrócenia skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, co TK uznał sześć lat temu za niekonstytucyjną przesłankę. Komisja poparła ten projekt.

Za głosowało 15 posłów, pięciu było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Posłowie PiS chcieli odrzucenia projektu, argumentując, że przewiduje on rozwiązania niekonstytucyjne. Wniosek w tej sprawie nie uzyskał jednak większości głosów.

Decyzje komisji skomentowała pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula. „Na następnym Posiedzeniu Sejmu drugie i trzecie czytanie obu projektów oraz głosowanie. Aborcja powinna być darmowa, dostępna, a decyzja o przerwaniu ciąży powinna należeć do kobiety” - napisała Kotula na platformie X.