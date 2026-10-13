Sikorski wbija szpilkę Nawrockiemu: Liczę na naszego prezydenta MAGA

RMF24

„Liczę na naszego prezydenta MAGA, aby skorzystał z przyjaźni łączącej go z prezydentem Trumpem, żeby zrobić dwie rzeczy” - powiedział podczas Warsaw Security Forum Radosław Sikorski. Szef MSZ wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki dzięki swojej przyjaźni z prezydentem USA Donaldem Trumpem przekona go, że to przywódca Rosji Władimir Putin jest agresorem, a Zełenski jest ofiarą agresji. Chciałby też, aby prezydent przekonał przywódcę Stanów Zjednoczonych do utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskiej.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że przeprowadził udaną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, w trakcie której uzgodniono, że Rosja dostarczy olej napędowy na rynek światowy i amerykański. „Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 000 ton oleju napędowego, kolejne 500 000 ton w listopadzie, a następnie niezwłocznie kolejne 1 000 000 ton” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Sikorski oraz ministrowie spraw zagranicznych Niemiec - Johann Wadephul, Norwegii - Espen Barth Eide i Wielkiej Brytanii - Ed Miliband byli pytani o tę decyzję podczas panelu na Warsaw Security Forum.

Polski dziennikarz zadał to pytanie prezydentowi Trumpowi w Waszyngtonie, a on odpowiedział, że pomógł w wyborze naszego prezydenta - zaznaczył na początku Sikorski i rozwinął myśl: Liczę więc na naszego prezydenta MAGA, aby skorzystał z przyjaźni łączącej go z prezydentem Trumpem, żeby zrobić dwie rzeczy: zapewnić powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz by przekonać go, że to Putin jest agresorem, a Zełenski jest ofiarą agresji, a wojnę kończy się, przekonując agresora, aby zmniejszył swoje ambicje, a nie prosząc ofiarę o kapitulację - podkreślił szef polskiego MSZ.

Pozostali paneliści mniej kąśliwi

Z kolei Johann Wadephul powiedział, że Europa powinna „trzymać się swojego kursu”. Zaznaczył, że znajdujemy się w momencie, w którym nie powinno się znosić reżimu sankcyjnego, tylko w którym należy go wzmacniać. I to właśnie Unia Europejska zrobiła wczoraj (w poniedziałek), nakładając sankcje na kolejne 1,6 tys. osób, firm i podmiotów - powiedział.

Espen Barth Eide podkreślił natomiast, że to, jak zakończy się wojny na Ukrainie, będzie miało daleko idące skutki dla przyszłości bezpieczeństwa Europy. Chcemy, żeby to skończyło się w sposób dobry dla nas i Ukrainy. Jest to dla nas cel numer jeden - powiedział.

Ed Miliband zwrócił zaś uwagę na fakt, że Rosja w ostatnim tygodniu przeprowadziła ponad 200 ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, pomimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa „energetycznego rozejmu”. Dodał, że Europa musi wrócić do dyskusji nad kwestią wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.