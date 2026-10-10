Putin reaguje na propozycje USA. Chodzi o Ukrainę

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Władimir Putin ze zrozumieniem odniósł się do amerykańskich propozycji związanych z zakończeniem wojny na Ukrainę – poinformowała w sobotę agencja Reutera, cytując rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Zdaniem rzecznika Kremla, cytowanego przez rosyjskie media państwowe, na prośbę strony amerykańskiej, większa część rozmowy telefonicznej Władimira Putina i Donalda Trumpa była poświęcona kwestii wojny na Ukrainie i możliwościom deeskalacji.

Ponadto, według Pieskowa, Putin przekazał Trumpowi stanowisko Iranu w sprawie zakończenia wojny.

Zełenski komentuje porozumienie Trumpa z Putinem

Przypomnijmy: Donald Trump poinformował w piątek, że przeprowadził „udaną rozmowę” z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Uzgodniono podczas niej, że Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował układ we wpisie w mediach społecznościowych. „Pozwalanie Rosji na sprzedawanie produktów naftowych to inwestycja w wojnę, która musi się skończyć, a nie być przedłużana” - oświadczył .

Donald Trump ogłosił, że uzgodnił z Władimirem Putinem sprowadzenie łącznie niemal 5 mln ton oleju napędowego (36 mln baryłek) przez pół roku, co odpowiada ok. 12 dniom zużycia oleju napędowego w USA.