Polska ma trzy postulaty migracyjne na szczyt UE

RMF24

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Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ochrony granic jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan – to trzy główne postulaty MSWiA na szczyt UE w Brukseli. Przekazał je RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Migracja będzie tematem szczytu UE w drugim dniu obrad, w piątek.

Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, Warszawa chce, by w dokumencie końcowym ze szczytu znalazł się zapis o konieczności uwzględniania różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach zewnętrznych Unii.

Na czym zależy Warszawie?

Polska podkreśla, że sytuacja na granicach zewnętrznych Unii jest różna. Hiszpania mierzy się z presją na granicy z Marokiem, Grecja – z Turcją, a Polska – z Białorusią. Zagrożeniem może być zarówno nagły, masowy napływ migrantów, jak podczas kryzysu w Kuźnicy w 2021 roku, jak i długotrwała presja, utrzymująca się nawet wtedy, gdy każdego dnia granicę próbuje przekroczyć znacznie mniej osób.

Warszawa chce, by unijne przepisy pozwalały państwom dostosowywać reakcję do konkretnej sytuacji, zamiast narzucać wszystkim jeden model działania.

Chodzi o to, żeby regulacje unijne nas nie usztywniały, a pomagały nam w wybieraniu najlepszych sposobów ochrony granicy – mówi RMF FM Maciej Duszczyk.

W kontekście tej elastyczności mieści się także postulat Polski, aby była możliwość zawieszania prawa do azylu w sytuacji siłowego szturmu na granicę. Mowa o rozwiązaniu, które stosuje Polska na granicy z Białorusią. Chodzi o to, by przepisy europejskie nie ograniczały państwom możliwości reagowania na nadzwyczajne zagrożenia.

Nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego

W liście do unijnych przywódców w sprawie migracji Ursula von der Leyen zapowiedziała przygotowanie nowych europejskich ram reagowania kryzysowego. Mają one zapewnić państwom właśnie postulowaną przez Warszawę większą elastyczność w zarządzaniu granicami oraz w stosowaniu standardowych procedur azylowych i powrotowych, gdy istniejące przepisy nie wystarczą do opanowania pilnej sytuacji.

Polska chce, by ochrona granic zewnętrznych pozostała jednym z głównych priorytetów europejskiej polityki migracyjnej. Unijne regulacje powinny pomagać państwom w ochronie granic.

Trzecim priorytetem jest polityka wizowa wobec obywateli Rosji. Szefowa KE także i tu zapowiedziała wspólną ocenę wiz dla Rosjan oraz zakaz wydawania wiz dla rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie.