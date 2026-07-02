RMF24

Polska scena polityczna może wkrótce wzbogacić się o nową formację. Paulina Hennig-Kloska, prezeska Klubu Parlamentarnego Centrum i minister klimatu, ogłosiła w TVP Info, że trwają prace nad powołaniem nowej partii. Wspólny projekt z Ryszardem Petru ma być odpowiedzią na potrzeby wyborców szukających alternatywy dla dotychczasowych ugrupowań.

Paulina Hennig-Kloska, prezeska Klubu Parlamentarnego Centrum i minister klimatu i środowiska, w rozmowie z TVP Info potwierdziła, że trwają intensywne prace nad powołaniem nowej partii politycznej. To wspólna inicjatywa środowiska Centrum oraz Ryszarda Petru, znanego z liberalnych poglądów ekonomicznych.

„Wspólnie planujemy powołanie partii politycznej”

W czwartek Hennig-Kloska nie pozostawiła wątpliwości co do planów swojego ugrupowania.

Wspólnie, jako środowisko klubu Parlamentarnego Centrum, planujemy powołanie do życia partii politycznej – podkreśliła i dodała, że to wspólny pomysł z Ryszardem Petru.

Nowa partia ma być odpowiedzią na oczekiwania wyborców, którzy nie odnajdują się w obecnym układzie politycznym. Hennig-Kloska nie ukrywa, że projekt jest efektem wspólnej pracy i licznych rozmów z Petru.

Spór o tożsamość: gospodarka czy ekologia?

Jednym z głównych tematów, które dzielą założycieli nowej formacji, jest jej przyszły profil programowy.

Mamy pewien spór: czy to ma być bardziej partia o gospodarce, czy o gospodarce i środowisku; czy ma być – jak to nazywamy – „niebieska”, czy „niebiesko-zielona”. I ja zdecydowanie dążę oczywiście do tego, by ona się bardziej zazieleniła – zadeklarowała Hennig-Kloska.

Jako minister klimatu i środowiska Hennig-Kloska nie ukrywa, że zależy jej na silnym akcencie ekologicznym w nowej partii. Z kolei Ryszard Petru, znany z liberalnych poglądów gospodarczych, może dążyć do większego wyeksponowania kwestii ekonomicznych.

Proces rejestracji

Jak zapowiedziała Hennig-Kloska, jeszcze dziś członkowie Klubu Parlamentarnego Centrum spotkają się, by podjąć ostateczną decyzję o charakterze nowej partii i wybrać jedną z dwóch ścieżek działania.

Mamy dwie ścieżki dojścia do tego celu. Dzisiaj Klub się będzie spotykał, żeby podjąć decyzję, którą ścieżką kroczymy. Rejestracja partii chwilę w Polsce trwa, więc za chwilę podejdziemy prawdopodobnie do zbiórki podpisów, by tę partię zarejestrować – wyjaśniła.

Skąd wzięło się Centrum?

Klub Parlamentarny Centrum powstał w lutym 2026 roku, po rozłamie w partii Polska 2050. W wyniku wewnętrznych sporów Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie Szymona Hołowni i powołała do życia nowe środowisko polityczne. Od tego czasu Centrum stara się budować własną tożsamość i przyciągać wyborców rozczarowanych dotychczasowymi propozycjami politycznymi.