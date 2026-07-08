Nawrocki i Zełenski rozmawiali w Ankarze. UPA wśród tematów

RMF24

Prezydenci Polski i Ukrainy odbyli godzinną rozmowę w czasie szczytu NATO w Ankarze. Jak relacjonował Karol Nawrocki, wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie historyczne - w tym sprawa gloryfikowania Ukraińskiej Powstańczej Armii. Niestety, nie można mówić o jakimkolwiek przełomie.

Nawrocki: Nie przystępowaliśmy z taką nadzieją

Prezydent Polski Karol Nawrocki relacjonował w czasie konferencji prasowej, że spotkanie było „konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim”.

Nie udało się nam rozwiązać kwestii historycznych. Nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać - przyznał.

Dla mnie kwestie UPA są nienegocjowalne. Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną - dodał polski prezydent.

Stwierdził też, że w czasie rozmowy potwierdził polskie stanowisko ws. UPA.

Nawrocki przyznał, że ostatnio w relacjach pomiędzy naszymi krajami było dużo napięć.

Zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości. To się nie zmienia - relacjonował. Dodał, że z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał też o tym, jak w przyszłości powinna wyglądać współpraca Polski i Ukrainy.

Zełenski: Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji

Stajemy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia – Rosji. Kluczowe jest utrzymywanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia oraz jedności działań. Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji - napisał po spotkaniu z polskim prezydentem Wołodymyr Zełenski.

Rozmowę z Karolem Nawrockim uznał za ważną i potrzebną.

Uszczypliwy komentarz po spotkaniu obu przywódców opublikował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli - napisał na portalu X.

Gorący spór o tragiczną i bolesną historię

Gorący spór pomiędzy Polską i Ukrainą wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA.

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a także resort dyplomacji.

Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

1 lipca Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, w którym - według słów przewodniczącego parlamentu Rusłana Stefanczuka - znajdą się „najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego”. Jak powiedział PAP deputowany Mykyta Poturajew, nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w Panteonie. Nie wykluczył jednak, że może znaleźć się wśród nich np. Stepan Bandera.

UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.