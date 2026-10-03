Mateusz Morawiecki ogłasza. Ważny komunikat w sprawie wyborów

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„W przyszłym roku wystartujemy samodzielnie w wyborach, ale już dziś proponujemy poważne rozwiązania największych wyzwań” - napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki, szef Rozwoju Plus.

Mateusz Morawiecki we wpisie na platformie X podkreślił, że „Rozwój Plus to ruch, który ma zmieniać Polskę i zajmować się sprawami ludzi, a partia jest tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie”.

„Partia jest dla nas tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie. W przyszłym roku wystartujemy samodzielnie w wyborach, ale już dziś proponujemy poważne rozwiązania największych wyzwań, przed którymi stoi Polska i pracę blisko ludzi. Tak było, jest i będzie” - dodał.

Kiedy nowa partia?

Na początku sierpnia były premier zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.

Wcześniej Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do kierownictwa stowarzyszenia Rozwój Plus dowiedziała się, że formalne powołanie nowej partii politycznej byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie nastąpi na kongresie 15 października, jak dotąd zapowiadano, lecz „raczej za kilka miesięcy”.

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Rozłam w PiS

Powstanie Rozwoju Plus związane było z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób) nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscyplinarnego, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.