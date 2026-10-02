Powrót programu CPN. Naszymi gośćmi będą Łukasz Schreiber i Rafał Komarewicz

RMF24

Dlaczego prezydent zmienił zdanie w sprawie ustawy o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych? Czy ta nagła decyzja oznacza nową erę w stosunkach między prezydentem a rządem? A może jest wprost przeciwnie i Karol Nawrocki zastawił pułapkę na rządzących? Na te i inne pytania odpowiedzą przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber oraz poseł Klubu Parlamentarnego Centrum i przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, którzy będą gośćmi w programie Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca.

W jakim stanie są finanse kraju? Dlaczego rząd nie zmniejsza deficytu? Czy zadłużenie Polski może przekroczyć ustawowy próg?

Czy decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce już zapadła, czy wciąż trwają rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi? Kiedy realnie w naszym kraju mogą zacząć na stałe stacjonować amerykańscy żołnierze?

Naszych gości zapytamy też o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Czy decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie to porażka prokuratury i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka? Porozmawiamy także o Trybunale Konstytucyjnym i odrzuceniu wniosku Polski w sprawie Mercosur.

Na program Sprawdzam! zapraszamy o godz. 8:32 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



Jeśli nie chcesz, aby umknęła ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.