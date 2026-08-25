Kolejne odejście z PiS. „Nie ma już partii, do której wstępowałem”

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Krzysztof Żochowski poinformował we wtorek o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu wyjaśnił, dlaczego zdecydował się opuścić ugrupowanie.

Krzysztof Żochowski w 2014 roku obok Jarosława Kaczyńskiego na terenie szpitala w Garwolinie, fot. Przemysław Piątkowski

Krzysztof Żochowski w 2014 roku obok Jarosława Kaczyńskiego na terenie szpitala w Garwolinie, fot. Przemysław Piątkowski / PAP

„Nie ma już PiS-u, do którego wstępowałem”

Krzysztof Żochowski od lat jest związany z mazowieckim samorządem i równolegle kieruje SP ZOZ w Garwolinie. We wtorek przekazał, że kończy swoją działalność jako członek Prawa i Sprawiedliwości. Swoją decyzję przedstawił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Przygotowane oświadczenie odczytał z kartki.

Aktualnie, po dokonanym rozpadzie, nie ma już PiS-u, do którego wstępowałem – powiedział.

Podziękował wszystkim osobom, z którymi przez lata współpracował, i ocenił, że wspólne działania przyniosły „wiele dobrych efektów dla Polski, Mazowsza i powiatu garwolińskiego”.

Powody rezygnacji Żochowskiego z PiS

W oświadczeniu Żochowski wskazał dwa zasadnicze powody swojej decyzji. Pierwszym jest - jak podkreślił - sytuacja w lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Drugim pozostaje kondycja partii na poziomie ogólnopolskim.

Radny skrytykował m.in. działania posła Grzegorza Woźniaka związane z układaniem list wyborczych do Rady Powiatu Garwolińskiego przed ostatnimi wyborami i odniósł się krytycznie do sposobu sprawowania władzy w powiecie przez starostę Iwonę Kurowską.

Jak powiedział, wcześniej protestował przeciwko działaniom, które uważał za niewłaściwe, jednak jego zastrzeżenia nie spotkały się ze skuteczną reakcją władz partyjnych.

Partia PiS, która nie potrafi poradzić sobie z niedopuszczalnymi działaniami swoich funkcjonariuszy, traci legitymację do aspirowania do władzy w ojczyźnie - stwierdził w oświadczeniu.

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Mówi o „wypaleniu programowym”

Drugim powodem odejścia Żochowskiego jest sytuacja PiS na szczeblu ogólnopolskim. Samorządowiec mówi o nasilającym się „wypaleniu programowym” formacji, braku realnych odpowiedzi na współczesne wyzwania oraz atmosferze wewnętrznych konfliktów i sporów. W jego ocenie obecna sytuacja partii nie daje wystarczających podstaw, by przekonać się, że ugrupowanie jest w stanie skutecznie działać dla dobra kraju.

Żochowski podkreślił przy tym, że rezygnacja z członkostwa w PiS nie oznacza wycofania się z działalności publicznej. Nawet będąc poza partią, będę wspierał jej wszystkie dobre inicjatywy, które służą ojczyźnie małej i wielkiej - zapowiedział.

Zaznaczył również, że jako osoba niezależna od struktur partyjnych będzie mógł swobodniej oceniać działania ugrupowania i otwarcie krytykować rozwiązania, które uzna za niewłaściwe. Jak stwierdził, część pomysłów prezentowanych obecnie przez PiS uważa za szkodliwe.

Żochowski i sprawa zarobków w szpitalu

Decyzja o odejściu z PiS zapadła kilka miesięcy po tym, jak wokół Krzysztofa Żochowskiego pojawiły się kontrowersje dotyczące jego pracy zawodowej i zarobków. Żochowski, który jest dyrektorem SP ZOZ w Garwolinie, był krytykowany za łączenie funkcji dyrektora z pracą lekarza na karetce, zatrudnieniem w innym szpitalu oraz pracą w pracowni endoskopowej. Według wcześniejszych informacji w ciągu roku miał w ten sposób zarobić około miliona złotych.

W marcu 2025 roku zarząd powiatu dyscyplinarnie go zwolnił. Żochowski odwołał się od tej decyzji. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądu obowiązuje zabezpieczenie udzielone w związku z jego pozwem. Pierwszą rozprawę wyznaczono na luty 2026 roku, jednak termin został w ostatniej chwili odwołany. Do 25 sierpnia 2026 roku sąd nie wyznaczył nowego terminu rozprawy.