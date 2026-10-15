Kaczyński buduje na nowo Zjednoczoną Prawicę – w formule szerokiej lub węższej

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował w czwartek w Krakowie o jedność prawicy i utworzenie jednej dużej listy patriotycznej. Jego zdaniem tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Nie wykluczył jednak budowy Zjednoczonej Prawicy – w razie niepowodzenia - także „w tej węższej formule”.

Anna Krupka, Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Beata Szydło na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w krakowskiej hali „Sokoła”, fot. Łukasz Gągulski

Anna Krupka, Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Beata Szydło na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w krakowskiej hali „Sokoła”, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Jarosław Kaczyński wystąpił podczas krakowskiej konwencji PiS w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Uczestniczyli w niej także wiceprezes partii i kandydat na premiera Przemysław Czarnek oraz wiceprezes PiS Beata Szydło.

Będziemy dążyli do tego, by powstała Zjednoczona Prawica, w tej szerokiej formule. Ale, jeżeli by się to nie udało, nie daj Panie Boże, to także w tej węższej – powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Zarzucił obecnemu rządowi niszczenie i sprzedawanie Polski, jednocześnie ocenił, że Polacy zasługują na sukces, który będzie odczuwalny zarówno w życiu narodowym, jak i w życiu każdej rodziny.

Wszystko, co przeszkadza jedności, trzeba odrzucić. Wszystko, co wynika z naszych, mówię tu w tym wypadku o politykach, ludzkich słabości, bo przecież nikt z nas nie jest idealny, też trzeba próbować odrzucić – zaapelował.

Kaczyński: Jedna wielka patriotyczna lista

W dalszej części wystąpienia Kaczyński podkreślił, że Polska musi pozostać niepodległym i suwerennym państwem.

Te ostatnie trzy lata pokazały, że jest tak, iż to trwanie może zostać podważone. Już zostało w jakiejś mierze zagrożone, jeszcze nie podważone, ale zagrożone – powiedział.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w krakowskiej hali „Sokoła”, fot. Łukasz Gągulski. / PAP

Wezwał do przezwyciężenia podziałów wewnątrz środowisk prawicowych i utworzenia „jednej wielkiej patriotycznej listy”. Wyraził przekonanie, że zakończy się ona zwycięstwem na podobieństwo – jak mówił – zwycięstwa w Krakowie.

Wierzę w sukces. Zwycięstwo Polski. Nasze zwycięstwo – zakończył prezes PiS

Szydło: Białe koszule przyniosły nam czarną rzeczywistość

Głos zabrała również Beata Szydło.

Przypomniała, że to właśnie w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” politycy PiS spotkali się także w 2015 r., przed zwycięskimi dla ugrupowania wyborami. Podkreśliła, że ówczesny sukces był efektem wspólnej pracy i wiary w zwycięstwo.

Wydawało się, że te słowa (Polska w ruinie – przyp. red.) pozostaną już tylko częścią historii polskiej polityki. A jednak dzisiaj wracają. Wracają w debacie o finansach publicznych, wracają w debacie o wielkich inwestycjach i wracają w codziennych zwykłych rodzinnych rozmowach o kosztach życia – powiedziała.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w krakowskiej hali „Sokoła”, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Była premier wskazała na planowany deficyt budżetowy, rosnące zadłużenie i koszty jego obsługi. Pytała również o realizację inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, elektrownie jądrowe, drogi i koleje.

Krytykowała także wysokie koszty codziennego życia, w tym ceny paliw, energii i ogrzewania, oraz trudności w dostępie do lekarzy. Zwróciła uwagę na problemy młodych ludzi z zakupem własnego mieszkania.

Te białe koszule przyniosły nam czarną rzeczywistość – powiedziała.

Szydło zaapelowała do zwolenników PiS o wspólne działanie na rzecz zmiany władzy.

Jeżeli zależy nam na Polsce, jeżeli zależy nam na rozwoju, to te myśli trzeba odrzucić i trzeba pójść razem, żeby doprowadzić do zmiany tej złej władzy, która teraz rujnuje Polskę – powiedziała.

Czarnek: W szkole najważniejszy jest nauczyciel

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zarzucił rządowi Donalda Tuska oszukanie Polaków i podważanie zaufania obywateli do państwa. Nawiązując do trzeciej rocznicy wyborów parlamentarnych, krytykował niezrealizowane obietnice wyborcze obecnej koalicji, w tym zapowiadane „sto konkretów”.

Obietnica wyborcza jest świętością i relacją łączącą społeczeństwo i władzę – powiedział.

Czarnek krytykował stan finansów publicznych, sytuację w ochronie zdrowia, ceny paliw oraz działania prokuratury wobec byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Stwierdził, że obniżanie marż paliwowych przez koncern służyło interesom polskich obywateli i przedsiębiorców.

Wśród propozycji gospodarczych PiS wymienił podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tys. zł, obniżenie cen energii, zwolnienia podatkowe dla pracujących emerytów i rencistów, przywrócenie karty podatkowej oraz zmiany w zasadach amortyzacji. Zapowiedział również zmiany w składce zdrowotnej i uwolnienie – jak mówił – 550 mld zł kapitału zgromadzonego na rachunkach polskich przedsiębiorstw.

Upadku polskiej przedsiębiorczości, upadku polskiego rolnictwa, upadku polskiej rodziny, kryzysu niebywałego, zapaści demograficznej – wiemy, jak Polskę wyciągnąć – przekonywał.

Czarnek podkreślał, że rozwój gospodarczy powinien być związany z patriotyzmem gospodarczym, który – w jego ocenie – wymaga znajomości historii i przywiązania do polskiej tożsamości narodowej. Polityk skrytykował również zmiany w programach nauczania, zarzucając rządowi ograniczanie treści historycznych i osłabianie autorytetu nauczycieli.

Wyrzuca się to, co stanowi kod genetyczny Polski, wyrzuca się wiedzę o przeszłości – mówił.

Podkreślił, że nauczyciel powinien być autorytetem dla uczniów.