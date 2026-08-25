Jeden wakat, trzech chętnych. We wrześniu w Sejmie walka o fotel wicemarszałka

RMF24

We wrześniu w Sejmie rozpocznie się polityczna walka o stanowisko wicemarszałka - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Problem w tym, że na jedno wolne miejsce może być aż trzech chętnych. Swojego kandydata ma już Prawo i Sprawiedliwość. Rozwój Plus i Unia Centrum nazwisk kandydatów na razie nie ujawniły.

W Kancelarii Sejmu trwały prace nad uchwałą, która miała zwiększyć liczbę wakatów - ostatecznie projekt nie trafi pod głosowanie, bo nie ma większości, która poparłaby takie rozwiązanie. Przeciwko zwiększeniu liczby miejsc w Prezydium Sejmu są nie tylko politycy opozycji, ale także część klubów tworzących koalicję rządzącą - wynika z informacji RMF FM.

PiS, PSL i Polska 2050 przeciwne zwiększeniu liczby miejsc

Przeciwnicy zmian wskazują przede wszystkim na sposób, w jaki powstały nowe kluby parlamentarne. Rozwój Plus i Unia Centrum utworzyły się już w trakcie obecnej kadencji Sejmu, w wyniku zmian na parlamentarnej scenie.

Dziś roszczenia tych osób, które w tej grupie były, uważam za bezzasadne. To samo PiS - startował jako jedno ugrupowanie – mówi RMF FM Adam Dziedzic z PSL.

PiS w wyborach parlamentarnych startował jako jedno ugrupowanie, a obecny układ klubów i kół w Sejmie jest efektem późniejszych zmian. Zwolennicy zwiększenia liczby miejsc w Prezydium Sejmu przedstawiają jednak zupełnie inną argumentację.

„Każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela”

Aleksandra Leo z Unii Centrum, klubu, który powstał po rozpadzie Polski 2050, przekonuje, że każdy klub parlamentarny powinien mieć możliwość reprezentowania się w Prezydium Sejmu.

Każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu - mówi Leo.

To oznacza, że jeśli nie dojdzie do zwiększenia liczby miejsc w Prezydium, o jeden istniejący wakat mogą rywalizować przedstawiciele aż trzech środowisk. Kandydaturę ma już Prawo i Sprawiedliwość. Partia zamierza postawić na Marcina Ociepę. Rozwój Plus oraz Unia Centrum nie zdecydowały jeszcze, kogo wystawią w wyborach na wicemarszałka.

W praktyce oznacza to, że wrześniowe posiedzenia Sejmu mogą przynieść polityczne starcie o obsadę jednego stanowiska. Z jednej strony będzie kandydat PiS, z drugiej - przedstawiciele nowych klubów, które chcą uzyskać miejsce w Prezydium. O tym, kto ostatecznie obejmie wolny fotel, zdecydują posłowie w głosowaniu.