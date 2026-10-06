Co się stanie, jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka? Ustalenia RMF FM

RMF24

"Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka, do zaprzysiężenia dojdzie w Sejmie w obecności marszałka" - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski. Najbardziej prawdopodobny scenariusz mówi o uroczystym ślubowaniu w Sali Kolumnowej.

Maciej Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nadal nie przyjął jednak ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska.

Jeśli prezydent Karol Nawrocki nie odbierze ślubowania, plan B zakłada, że Maciej Berek może złożyć oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i przesłać je do kancelarii prezydenta.

Drugi scenariusz mówi o bardziej uroczystym ślubowaniu w Sali Kolumnowej - i to właśnie ten wariant jest najbardziej prawdopodobny – ustalił reporter RMF FM.

Droga jest jasna. Prezydent nie wypełnił konstytucyjnych obowiązków – wypełni je marszałek sejmu - powiedział RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Opozycja uważa, że wówczas Maciej Berek nie będzie legalnie wybranym sędzią.

Mogli wymyślić jeszcze coś bardziej zabawnego. Jeszcze by mogli gołębia pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Wszystko przed nimi – skomentował Michał Wójcik z PiS.

Polityk dodał, że Maciej Berek nie spełnia wymogu formalnego, żeby być sędzią Trybunału, jakim jest dziesięcioletni staż radcy prawnego.

Minister sędzią TK

Maciej Berek, który wcześniej był ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został wybrany na sędziego Trybunału 4 września tego roku. Jego kandydaturę zgłosili posłowie klubu KO. Posłowie opozycji, jak i prezydencka kancelaria wskazywali – jeszcze przed wyborem Sejmu – na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu formalnego w postaci dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym.

Przed 4 września Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga sędziów

Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września. Spośród siedmiu sędziów wybranych wcześniej przez Sejm, prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga, m.in. od Anny Korwin-Piotrowskiej. W ich przypadku Pałac Prezydencki argumentował, że Sejm nie wskazał, na czyje miejsce wstępują ani kiedy rozpoczyna się ich kadencja.

W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Kancelaria prezydenta nie uznaje tego za ślubowanie, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił sędziów do orzekania.

Czworo sędziów TK, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do ETPCz. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.