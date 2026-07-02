RMF24

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła spotkanie szefa Agencji Uzbrojenia gen. Artura Kuptela z Andrzejem Dudą. Były prezydent przybył z założycielem fintechu ZEN.com, którego działalności przygląda się prokuratura. „Wszystkie procedury zadziałały, generał złożył meldunek do służb” - zapewnia resort.

We wtorek „Rzeczpospolita”, powołując się na swoje źródła, informowała, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem. Według dziennika na spotkaniu obecny miał być także Dawid Rożek, założyciel fintechu ZEN.com, spółki, której działalności przygląda się prokuratura.

Choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego - przekazała „Rz”.

„Nie był świadomy, że pan prezydent Duda przybędzie w towarzystwie innych osób”

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, zapytana w czwartek na antenie TVN 24, czy wiedziała o spotkaniu gen. Kuptela z byłym prezydentem, odparła, że „służby zostały poinformowane o przebiegu tego spotkania”. Wszystkie procedury zadziałały, pan generał Kuptel od razu złożył meldunek do służb - zaznaczyła.

Jak dodała, generał „pytał, czy może spotkać się z byłym prezydentem” i „z tego, co wie, pan generał Kuptel nie był świadomy, że pan prezydent Duda przybędzie w towarzystwie innych osób”.

Z relacji pana generała Kuptela wiem, że na dzień dobry towarzyszących panu prezydentowi wyprosił i rozmawiał tylko z panem prezydentem - podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceszefowa MON dopytywana, na jaki temat rozmawiano na spotkaniu, odpowiedziała, że „pan prezydent przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego, co tam się dzieje”.

Postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.COM

Andrzej Duda od października 2025 r. jest członkiem rady nadzorczej w fintechu ZEN.com. W czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.COM. Jak poinformowano, dotyczy ono „udzielenia pomocy do popełnienia przestępstw polegających na uczestnictwie osób przebywających na terytorium RP w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie tym osobom systemu płatności elektronicznych ZEN, a tym samym umożliwienie im dokonywania wpłat środków pieniężnych na rzecz podmiotów urządzających zagraniczne gry hazardowe”.

Według mediów UAB ZEN.COM to spółka założona na Litwie przez Polaków. Jak wynika z opublikowanego w kwietniu materiału portalu tvn24, ZEN.COM jako dostawca rozwiązań płatniczych i zakupowych ma umożliwiać płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy i działać jako bramka płatnicza dla zakazanych serwisów.