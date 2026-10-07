Afera w AWS. Komisja Etyki zajmie się sprawą czwórki posłów PiS

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Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą czwórki posłów PiS-u, którzy we wrześniu brali udział w blokadzie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości - dowiedział się reporter RMF FM. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego protestowali przeciwko odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS-u.

Z informacji dziennikarza RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że Komisja Etyki Poselskiej podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu otrzymała wnioski o ukaranie Dariusza Mateckiego, Marii Kurowskiej, Mariusza Goska i Antoniego Macierewicza.

Komisja zdecydowała, że na następnym posiedzeniu rozpatrzy każdy z wniosków. To oznacza, że na posiedzenie przyjdą zarówno wnioskodawcy, czyli zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie i Sławomir Cudak, nowy rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz sami zainteresowani. Członkowie tego gremium zdecydują o ewentualnej karze.

Dariusz Matecki 14 września przeskoczył przez płot i wtargnął na teren AWS-u. Posłanka Kurowska natomiast przez kilka dni okupowała budynek. Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek również próbowali dostać się do siedziby AWS-u. Były minister obrony narodowej ponadto miał wdać się w sprzeczkę z jednym z policjantów.

Afera w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor Sopiński zwolniony dyscyplinarnie Michał Sopiński został dyscyplinarnie zwolniony z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz niego zwolnieni zostali doktorzy: Mariusz Kuryłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel – poinformowała Akademia w komunikacie na swojej stronie…

Polityczna awantura wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Na początku września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michała Sopińskiego. Obowiązki po nim przejął profesor tej uczelni, dr hab. Sławomir Cudak. Gdy Sławomir Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie, nie został wpuszczony. Przeciwko objęciu przez niego funkcji protestowali posłowie PiS, m.in. Maria Kurowska. Ostatecznie w asyście policji Cudak wszedł do siedziby Akademii.

Kulisy odwołania Sopińskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi od marca 2026 roku postępowanie administracyjne wobec Michała Sopińskiego. Jak przekazano, powody jego odwołania dotyczyły trzech głównych kwestii: nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjnej aktywności politycznej oraz zagrożenia dla aplikacji kuratorskiej.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, 9 września minister Waldemar Żurek utrzymał decyzję o odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, powołana w 2018 roku, ma kształcić funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb oraz osoby cywilne.

