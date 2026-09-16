Afera w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor Sopiński zwolniony dyscyplinarnie

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Były rektor Michał Sopiński został dyscyplinarnie zwolniony z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz niego zwolnieni zostali doktorzy: Mariusz Kuryłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel.

W środę dr hab. Sławomir Cudak – pełniący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – podjął decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu czterech pracowników uczelni. Wśród nich znalazł się były rektor, dr Michał Sopiński, a także doktorzy: Mariusz Kuryłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel. Jak poinformowała wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart, powodem zwolnień było „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”.

Komentarz Żurka i odpowiedź Sopińskiego

Decyzję skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który nie szczędził ostrych słów: „Przez lata myśleli, że uczelnia mundurowa to ich prywatna twierdza i zaplecze polityczne. Mylili się” – napisał na platformie X.

Były rektor Michał Sopiński nie zamierza pogodzić się z decyzją władz uczelni. W swoim oświadczeniu nazwał Sławomira Cudaka „uzurpatorem” i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez swojego następcę. Sopiński twierdzi, że działania obecnego kierownictwa AWS to początek represji wobec pracowników uczelni.

Polityczna awantura

Sytuacja wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wywołała szerokie poruszenie w świecie polityki. W ubiegłym tygodniu Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michała Sopińskiego. Obowiązki po nim przejął profesor tej uczelni, dr hab. Sławomir Cudak. MS przekazało w ub. czwartek, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Gdy w piątek rano Sławomir Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie, nie został wpuszczony. Przeciwko objęciu przez niego funkcji protestowali posłowie PiS, m.in. Maria Kurowska. Ostatecznie w asyście policji Cudak wszedł do siedziby Akademii. Od ubiegłego tygodnia przed siedzibą uczelni organizowane są demonstracje przeciwników tej decyzji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że wydarzenia wokół AWS to „próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”.

Posłowie PiS zapowiadają złożenie apelu do premiera. Chodzi o sprawę posłanki Kurowskiej Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają złożenie w KPRM apelu w sprawie humanitarnego traktowania posłanki PiS Marii Kurowskiej, która nie chce opuścić budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ich zdaniem posłance utrudnia się wykonywanie…

Kulisy odwołania Sopińskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi od marca 2026 roku postępowanie administracyjne wobec Michała Sopińskiego. Jak przekazano, powody jego odwołania dotyczyły trzech głównych kwestii: nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjnej aktywności politycznej oraz zagrożenia dla aplikacji kuratorskiej.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, 9 września minister Waldemar Żurek utrzymał decyzję o odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, powołana w 2018 roku, ma kształcić funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb oraz osoby cywilne.

Zawiadomienie ws. Mateckiego i dwa śledztwa. Poseł sforsował płot uczelni Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Chodzi o sytuację, gdy polityk przeskoczył przez płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.…

Dwa śledztwa

W środę rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pierwsze śledztwo zostało wszczęte w sprawie okupacji budynku uczelni m.in. przez Kurowską, która nadal w nim przebywa i nie chce go opuścić. Kolejne śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu wykonującego obowiązki rektora AWS Sławomira Cudaka. Dotyczy posła PiS Dariusza Mateckiego, który przeskakując przez płot wtargnął na teren uczelni. Obydwa śledztwa dotyczą zakłócania miru domowego.

Prok. Skiba poinformował również, że w Prokuraturze Rejonowej Śródmieście-Północ zostało złożone zawiadomienie Michała Sopińskiego na Sławomira Cudaka; również dotyczy zakłócania miru domowego.