„Adwersarze ze Wschodu byli aktywni”. Szef MON komentuje ataki w szkołach

RMF24

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos na temat ostatnich wydarzeń w polskich szkołach, gdzie doszło do ataków nożowników. Jeden z nich zakończył się śmiercią 37-letniej kobiety, która pracowała w szkole jako woźna. „W czwartek wieczorem była poważna akcja dezinformacyjna mająca wzbudzić panikę. Informacje z cyberwojsk wskazują na chęć wykorzystania przez Rosję tego typu zdarzeń, jak atak w szkole. Widać, że adwersarze ze Wschodu wczoraj byli też aktywni” - zaznaczył wicepremier.

Szef resortu obrony narodowej opowiedział się ponadto za zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla osób do 16. roku życia. Na piątkowej konferencji w Żaganiu szef MON został zapytany o reakcje rządu na ostatnie dramatyczne wydarzenia w kilku szkołach na Mazowszu, gdzie w ostatnich dniach w wyniku ataków młodych ludzi, kilka osób zostało rannych, a jedna z zaatakowanych zmarła.

Szef MON: To była poważna akcja dezinformacyjna

Kosiniak-Kamysz powiedział, że w podjętych działaniach uczestniczą również służby podległe MON. Zaznaczył, że w piątek rano odebrał meldunek od dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni o zaangażowaniu cyberwojsk w monitorowanie sieci i walkę z fake newsami. Bo wczorajszy wieczór to była też poważna akcja dezinformacyjna, która miała też na pewno na celu wzbudzenie paniki. To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też Służba Kontrwywiadu Wojskowego i inne służby specjalne, służby cywilne, policja przede wszystkim - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wątek rosyjski

Zaznaczył, że wątek, który musi być rozważany, to wątek rosyjski.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli nawet pierwszy etap, czyli tragedia w jednej i drugiej szkole, nie byłby z tym związany bezpośrednio, to „na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej”. (Rosjanie) widzą pewne zdarzenie o charakterze kryzysowym i natychmiast je wykorzystują - podkreślił szef MON.

Jako przykład podał, że propaganda rosyjska została uruchomiona w czasie powodzi i szerzona była dezinformacja na przykład, że ofiarami powodzi są setki osób. I widać, że wczoraj byli też aktywni. Te pierwsze informacje, które mam od dowódcy cyberwojsk też na to wskazują, że aktywność i chęć wykorzystania tego typu zdarzenia po stronie naszych adwersarzy ze Wschodu jest - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że ważna jest kontynuacja i wzmocnienie programu edukacji z wojskiem.

Na przykład przygotowanie dzieciaków, uczniów i nauczycieli do jak największej odporności. Tu współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, będziemy nadal wspierać te działania - powiedział szef MON.

Zapewnił także, że dalej wspierane będą też działania MSWiA, policji, monitorowanie sieci.

Kosiniak-Kamysz: Jestem za wprowadzeniem ograniczeń dostępu do mediów społecznościowych

Zaznaczając, że wypowiada się jako szef PSL, Kosiniak-Kamysz powiedział też, że jest za wprowadzeniem ograniczeń wiekowych przy korzystaniu z mediów społecznościowych. Podkreślił, że jest za zakazem korzystania z mediów społecznościowych, nie tylko ograniczeniami w dostępie do telefonów.

Uważam, że pilne jest wdrożenie prawa ograniczającego korzystanie z mediów społecznościowych. Jestem za granicą (określoną) na 16. rok życia. Do 16. roku życia powinny być te ograniczenia wprowadzone - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że to, „co się dzieje w internecie, jak niszczona jest psychika młodego człowieka przez hejt, nienawiść, przez brak lajków, bo to się często do tego sprowadza, jest okropne i trzeba temu przeciwdziałać”. MEN poinformowało, że w piątek i poniedziałek we wszystkich województwach odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i przedszkoli dotyczące bezpieczeństwa w placówkach.

W piątek zamknięte są m.in. wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola w gminie Wyszków. W szkołach zapewniona została jedynie opieka nad uczniami. W czwartek 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) zaatakował trzy osoby. W wyniku ataku zmarła 37-letnia woźna, a dwie osoby zostały ranne.

Przesłuchanie 15-letniego napastnika, sprawcy ataku pod Wyszkowem Odbyło się przesłuchanie 15-latka, który w czwartek rano w szkole w Leszczydole-Nowinach zabił nożem jedną osobę, a dwie pozostałe ranił - poinformował dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Co teraz stanie się z nastolatkiem?

W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób – pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Napastnik miał też ze sobą w plecaku materiał wybuchowy domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”.