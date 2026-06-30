RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla siedmiu województw. Jeszcze w poniedziałek alert przed burzami dla znacznej części kraju ogłosiło również RCB. Ponadto w 11 województwach do środy obowiązują ostrzeżenia II bądź III stopnia przed upałami. W czwartek do Polski dotrze „jęzor chłodu”. Jak mówił w Radiu RMF24 Grzegorz Duniec z IMGW, najchłodniej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura może wynieść zaledwie 16 st. C. W Zamościu prognozowanych jest około 19 st. C, a na południu Dolnego Śląska około 18 st. C.

Pogoda. Ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw

Alertami II stopnia przed burzami objęte są województwa:

lubuskie,

w części dolnośląskie,

wielkopolskie,

śląskie,

małopolskie,

zachodniopomorskie,

podkarpackie.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest także grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 14 we wtorek i utrzymają się do godzin wieczornych.

Ostrzeżenia II i III stopnia przed upałem

Ponadto w województwie lubelskim i podkarpackim do godz. 20 w środę cały czas obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 33 C do 37 st. C, a minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Z kolei II stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim. Tam na termometrach maksymalnie będzie od 30 do 33 st. C, a w nocy minimalna temperatura wyniesie od 18 do 20 st. C. Alerty pozostaną w mocy również do godz. 20 w środę.

Alert RCB dla 13 województw

Ze względu na warunki pogodowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert, który obowiązuje również we wtorek. Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw:

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

zachodniopomorskiego,

a także niektórych powiatów w woj. mazowieckim.

RCB zaleca, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

Alert hydrologiczny dla jednego województwa

Do południa we wtorek na zlewni Brynica w województwie śląskim aktywny pozostaje alert hydrologiczny II stopnia. „W związku ze spływem wód opadowych, na stacji hydrologicznej Brynica na rzece Brynicy prognozuje się dalszy wzrost stanu wody, powyżej stanu ostrzegawczego” - poinformował Instytut.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

Ile jeszcze potrwają upały? Do Polski zbliża się „jęzor chłodu”

Jeszcze przez kilka dni Polska pozostanie pod wpływem bardzo gorącego powietrza zwrotnikowego. Jak zapowiedział w rozmowie z RMF24 dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW, wyraźne ochłodzenie nadejdzie dopiero od czwartku. Zanim jednak upały ustąpią, mieszkańcy wielu regionów muszą przygotować się na gwałtowne burze, intensywne opady i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne.

Dyrektor IMGW podkreślił, że najbliższa noc z wtorku na środę na południowym wschodzie kraju nadal będzie nocą tropikalną. W kolejnych godzinach przez centralną Polskę mają przechodzić burze, a dopiero od czwartku temperatury w całym kraju spadną poniżej 30 st. C.

Nawet o 20 stopni chłodniej

W czwartek do Polski dotrze „jęzor chłodu”. Ochłodzenie będzie odczuwalne niemal w całej Polsce. W czwartek na Mazowszu termometry pokażą maksymalnie około 27 st. C, w centrum kraju 25–26 st. C, a na Podlasiu i Wybrzeżu 21–23 st. C. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura może wynieść zaledwie 16 st. C. W Zamościu prognozowanych jest około 19 st. C, a na południu Dolnego Śląska około 18 st. C.

Piątek przyniesie podobny rozkład temperatur – około 20 st. C nad morzem, 22–23 st. C na zachodzie, około 25 st. C w centrum i do 27 st. C na południowym wschodzie.

W sobotę na północnym wschodzie kraju temperatura wyniesie 20–21 st. C, nad morzem około 20 st. C, w centrum 24–25 st. C, a na południu 22–24 st. C.

W porównaniu z tymi czterdziestkami rzeczywiście będzie takie odczucie chłodu – zauważył Grzegorz Duniec.

W niedzielę pogoda pozostanie już znacznie bardziej komfortowa – od około 21 st. C na Podlasiu do 26–28 st. na zachodzie kraju. Również początek przyszłego tygodnia nie przyniesie powrotu ekstremalnych upałów. Według prognoz IMGW do 6 lipca nie należy spodziewać się temperatur przekraczających 35 czy nawet 40 st. C.

Padł nowy rekord temperatury w Polsce

W rozmowie z RMF24 dyrektor IMGW potwierdził również ustanowienie nowego krajowego rekordu temperatury.

W Słubicach odnotowano 40,5 st. C. Jak zaznaczył, jest to wartość potwierdzona pomiarem z termometru szklanego. Tym samym został pobity dotychczasowy rekord wynoszący 40,2 st. C, zanotowany 29 lipca 1921 roku w Prószkowie w województwie opolskim.

Zdaniem Grzegorza Duńca samo napływanie gorących mas powietrza zwrotnikowego o tej porze roku nie jest niczym niezwykłym. Masy powietrza zwrotnikowego zdarzają się w naszej strefie klimatycznej i są zjawiskiem typowym. Natomiast tak wysokie temperatury, z którymi mieliśmy do czynienia, są już efektem zmian klimatycznych – podkreślił.

Jak wyjaśnił, działalność człowieka powoduje wzrost temperatury planety, przez co napływające do Polski masy powietrza są coraz cieplejsze. W połączeniu z dużą wilgotnością sprzyja to występowaniu coraz bardziej gwałtownych i dynamicznych zjawisk pogodowych. Największym zagrożeniem w najbliższych godzinach będą burze.

Co z dalszą częścią lata?

Pytany o prognozy na kolejne tygodnie, dyrektor IMGW zaznaczył, że prognozy obejmujące cały lipiec mają charakter eksperymentalny i są obarczone dużą niepewnością. Z obecnych analiz wynika jednak, że suma opadów zarówno w lipcu, jak i w sierpniu powinna mieścić się w normie klimatycznej.

Inaczej wygląda sytuacja z temperaturą. Według prognoz długoterminowych województwo łódzkie oraz wszystkie województwa południowej Polski mogą notować temperatury powyżej normy klimatycznej. Na pozostałym obszarze kraju wartości powinny być zbliżone do normy. Sierpień natomiast ma być cieplejszy niż przeciętnie.

Grzegorz Duniec zaznaczył jednak, że wyższa od normy średnia miesięczna nie oznacza nieprzerwanych upałów przez cały miesiąc.

Mogą zdarzyć się okresy z temperaturami 15–16 st. C, związane z napływem chłodniejszych mas powietrza lub przechodzeniem frontów atmosferycznych. O tym, że miesiąc będzie cieplejszy od normy, decyduje średnia temperatura z całego okresu – wyjaśnił.

Prognozy średnioterminowe sugerują również, że pod koniec pierwszej dekady lipca temperatury mogą ponownie wzrosnąć powyżej 30 st. C. Według IMGW nie będą to jednak wartości zbliżone do obecnych rekordowych 40 st.