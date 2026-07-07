Wiatr do 120 km/h, burze i grad. IMGW ogłosił czerwone alerty

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi dla dziesięciu województw w Polsce. Pogoda zmieni się we wtorek po południu – południe kraju znajdzie się w zasięgu burz z gradem i silnymi opadami deszczu, natomiast w północnych regionach prognozowany jest bardzo silny wiatr. W województwie pomorskim obowiązuje alert najwyższego, III stopnia, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 120 km/h.

Gdzie należy spodziewać się burzy?

Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa:

śląskie,

małopolskie,

podkarpackie

oraz częściowo województwa:

dolnośląskie,

opolskie,

świętokrzyskie,

lubelskie.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.



Alerty zaczną obowiązywać we wtorek o godz. 15 i utrzymają się do godzin wieczornych.

Ostrzeżenia przed porywistym wiatrem

Alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać we wtorek po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do godz. 17 w środę. Obejmą one w części województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie.

W województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim aktywne będą alerty I stopnia, które prognozują tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach do 85 km/h oraz alerty II stopnia, które ostrzegają przed silnym wiatr o średniej prędkości do 70 km/h, a w porywach nawet do 115 km/h.



Natomiast w województwie pomorskim poza ostrzeżeniami I i II stopnia obowiązywać będzie także ich najwyższy III stopień. Prognozuje on wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, a w porywach do 120 km/h.

Co oznaczają alerty IMGW?



Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Prognoza pogody na środę

W środę pogoda w Polsce będzie charakteryzować się dużym zachmurzeniem z większymi przejaśnieniami, a od zachodu kraju zaczną postępować rozpogodzenia. Mieszkańcy krańców zachodnich nie muszą obawiać się deszczu, jednak na pozostałym obszarze pojawią się miejscami przelotne opady.

Na południu oraz północnym wschodzie kraju możliwe są także lokalne burze – na Suwalszczyźnie suma opadów może wynieść do 25 mm.

Będzie chłodno; termometry wskażą od zaledwie 14 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez około 18 st. C w centrum i nad morzem, do 23 st. C na południowym zachodzie. Przez cały dzień utrzyma się umiarkowany i okresami dość silny wiatr z kierunku północno-zachodniego, który w porywach w centrum i na południu osiągnie do 70 km/h, a na północy i północnym wschodzie do 80 km/h. Silnie wieiać będzie też w górach – w Karpatach do 70 km/h, a w Sudetach nawet do 90 km/h.