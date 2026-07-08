Potężne wichury na północy Polski. Wydano czerwone alerty

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Silny wiatr związany z niżem Bernadette nawiedza Pomorze. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego – przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na Bałtyku prognozowany jest bardzo silny sztorm. Z powodu warunków pogodowych do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie w Gdańsku.

Trudne warunki na Wybrzeżu. Wydano czerwone alerty

Wichury i burze niepokoją mieszkańców północnej Polski. Najmocniejsze uderzenie wiatru związanego z niżem Bernadette prognozowane jest na noc z wtorku na środę, a także środowy poranek.

Najtrudniejszej sytuacji synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego, najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać średnią prędkość do 80 km/h, a w porywach do 120 km/h.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje natomiast w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku, Koszalinie, Elblągu oraz w powiatach słupskim, wejherowskim, koszalińskim, elbląskim, lęborskim, sławieńskim i braniewskim, gdzie wiatr może wiać z prędkością do 115 km/h. W powiatach kartuskim, gdańskim, malborskim, a także na zachodnim wybrzeżu, od Kołobrzegu po Świnoujście, czy w pozostałych rejonach woj. warmińsko-mazurskiego, w Podlaskiem, w północno-wschodniej części Mazowieckiego i północnej części Lubelskiego – prognozowane są porywy do 85 km/h.

Trudne warunki prognozowane są także na morzu. IMGW ostrzega przed bardzo silnym sztormem na Bałtyku oraz przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na Wybrzeżu, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Poziom wody może przekraczać stany ostrzegawcze, a lokalnie osiągać stany alarmowe.

Gdańsk: Molo w Brzeźnie zamknięte do odwołania

W związku z sytuacją pogodową we wtorek wieczorem zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie.

Zakaz wejścia na molo obowiązuje do odwołania. Mieszkańców oraz turystów prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego obostrzenia – przekazała Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Apele o zachowanie szczególnej ostrożności wystosowały m.in. władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej. Służby zalecają, by w czasie najsilniejszych porywów ograniczyć wychodzenie z domu, unikać spacerów po parkach, lasach i wizyt na cmentarzach, a także nie parkować samochodów pod drzewami.

Wysokie fale mogą wdzierać się na brzeg. Wichury łamią gałęzie i drzewa

Szczególne zagrożenie może wystąpić przy linii brzegowej. Wysokie fale mogą niespodziewanie wdzierać się na brzeg, a silny wiatr utrudniać utrzymanie równowagi. Niebezpieczne może być przebywanie na plażach, falochronach, klifach, nabrzeżach i w rejonie portów.

Mieszkańcy powinni też pamiętać o zabezpieczeniu przedmiotów znajdujących się na balkonach, tarasach, podwórkach i posesjach. Silny wiatr może porywać luźne rzeczy, łamać gałęzie i drzewa, niszczyć infrastrukturę, uszkadzać dachy, reklamy, rusztowania oraz powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Z powodu pogarszających się warunków pogodowych odwołano niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji.

Służby zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i stosowanie się do poleceń ratowników, straży pożarnej oraz policji. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.