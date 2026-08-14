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Ci wszyscy, którzy zaczęli już tęsknić za upałem, mają powody do zadowolenia. W ten weekend termometry w wielu miejscach w Polsce pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed upałami. Część z nich ma drugi stopień.

Nawet 35 stopni, a potem burze. Ostrzeżenia i nowa prognoza na weekend (fot. Wojtek Jargiłło)

Nawet 35 stopni, a potem burze. Ostrzeżenia i nowa prognoza na weekend (fot. Wojtek Jargiłło) / PAP

Od upału do deszczu i burz z gradem. Jaką pogodę przyniosą najbliższe dni?

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz poinformował, że według prognoz piątek będzie słoneczny.

Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie i w rejonie Helu, około 26 w centrum i na północy do 31 na zachodzie. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich - wyliczał ekspert.

Sobota ma być jeszcze cieplejsza. Na zachodzie kraju na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni. Na północnym wschodzie będzie najchłodniej - do 26 stopni. W centrum, na południu i miejscami na północy kraju temperatura maksymalna prognozowana jest na poziomie 30-32 stopni.

Noc z soboty na niedzielę przyniesie zmianę aury. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju pojawią się przelotne opady i burze - ostrzegł Makarewicz.

W niedzielę popadać i zagrzmieć może w większości województw. Miejscami burze będą gwałtowne, z ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru i lokalnie opadami gradu - zapowiedział synoptyk.

W niedzielę najcieplej ma być na południowym wschodzie - do 33 stopni, a najchłodniej nad morzem - ok. 20 stopni. W centrum kraju temperatura maksymalna jest prognozowana na poziomie 27-29 stopni.

Dwa rodzaje ostrzeżeń przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa rodzaje ostrzeżeń przed upałem. Alerty obejmują większość województw - wyjątki dotyczą m.in. Podlasia, Warmii i Mazur, a także kilku powiatów na południowym wschodzie.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem / materiały udostępnione

Zdecydowana większość ostrzeżeń ma kolor żółty, co oznacza pierwszy z trzech stopni. Dotyczą one soboty - od godzin południowych po późny wieczór. W zależności od województwa temperatura maksymalna na tym obszarze może wynieść 32-35 stopni.

Ostrzeżenia II stopnia przed upałem obejmują m.in. województwo opolskie, śląskie, większość Małopolski i Podkarpacia, a także woj. świętokrzyskie i część powiatów na ziemi łódzkiej. Również dotyczą okresu od sobotniego południa do późnego wieczora.

Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C - ostrzegają synoptycy.

Po weekendzie będzie chłodniej

Ci, którzy kochają upały, powinni korzystać z weekendowej pogody, bo początek nowego tygodnia będzie chłodniejszy.

Z map IMGW wynika, że w poniedziałek na termometrach zobaczymy od 19 do 24 stopni, a w większości województw przydadzą się parasole. Bardzo podobnie ma wyglądać wtorek.

Powrotu temperatury przekraczającej 30 stopni możemy się spodziewać dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia.