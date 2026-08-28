Jaka pogoda 1 września 2026 r.? Dobre prognozy przed powrotem do szkoły

RMF24

1 września w Polsce to czas powrotów do szkół dla uczniów i nauczycieli. Jaka pogoda czeka nas w ten niezwykły dzień w roku? Prognoza jest bardzo obiecująca, nie tylko na pierwszy dzień miesiąca, ale i na kolejne tygodnie.

Jaka pogoda 1 września tego roku?

Przed nami pierwszy dzień września, a więc tradycyjny powrót do szkół i koniec wakacyjnego sezonu. Czy pogoda będzie sprzyjać uroczystym rozpoczęciom roku szkolnego? Sprawdziliśmy najnowsze prognozy synoptyków.

Ciepło, choć w niektórych miejscach pochmurnie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu – tak w skrócie można opisać to, co czeka nas w większości regionów Polski.

Synoptycy przewidują, że 1 września maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 20 do 22, a miejscami nawet 25-26 stopni Celsjusza. Noc przyniesie umiarkowane ochłodzenie – słupki rtęci spadną do poziomu 11–14 stopni. Trzeba już przygotować się na chłodniejsze poranki i wieczory.

Prognoza pogody na 1 września, meteo.imgw.pl / materiały udostępnione

Do szkoły z parasolem?

Jest też wiadomość dla tych, którzy nie lubią przemoknąć w drodze do szkoły lub pracy. 1 września, zwłaszcza w północnej połowie Polski, mogą pojawić się niewielkie opady.

Przez większą część dnia niebo będzie pochmurne, ale nie zabraknie też przejaśnień i chwil ze słońcem. Mimo przewagi chmur nie przewiduje się intensywnych opadów ani gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Dobre prognozy na wrzesień

1 września tego roku zapowiada się ciepło i pogodnie. Co więcej, synoptycy mają obiecujące prognozy także na kolejne dni miesiąca. To przecież w końcu wciąż lato i temperatura przez wiele dni sięgać będzie 20 stopni i więcej.