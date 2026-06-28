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Letnie noce potrafią zmienić się w prawdziwy koszmar, gdy termometry w sypialni pokazują blisko 30 stopni Celsjusza. Zamiast jednak przewracać się z boku na bok i walczyć z bezsennością, warto poznać metody, które stosowali już starożytni. Poznaj genialny egipski trik oraz 15 innych, sprawdzonych sposobów na szybkie obniżenie temperatury ciała. Sprawdź, jak zasnąć podczas upałów bez klimatyzacji i w końcu zapewnić sobie głęboki, regenerujący sen, który da Ci siłę na kolejny upalny dzień.

Jak zasnąć podczas upałów? Skuteczne sposoby na tropikalne noce

Jak zasnąć podczas upałów? Skuteczne sposoby na tropikalne noce / Shutterstock

Bezsenne noce przez upał – dlaczego tak trudno zasnąć?

Fale upałów, które coraz częściej nawiedzają Polskę, sprawiają, że noce stają się trudne do zniesienia. Gdy temperatura w sypialni przekracza 25, a czasem nawet 30 stopni, organizm ma problem z naturalnym obniżeniem temperatury ciała. To właśnie ochłodzenie jest niezbędne, by zasnąć i przejść w głęboką fazę snu. Wysoka temperatura nie tylko utrudnia zasypianie, ale też powoduje częstsze wybudzenia i pogarsza jakość nocnego odpoczynku.

Specjaliści są zgodni: najlepsza temperatura do snu mieści się w przedziale 14–18°C. W takich warunkach organizm najłatwiej się regeneruje, a sen jest najgłębszy. Długotrwałe przebywanie w przegrzanych pomieszczeniach może prowadzić do przewlekłego zmęczenia, osłabienia odporności oraz problemów zdrowotnych.

Egipski sposób na upał – wilgotne prześcieradło

Jednym z najskuteczniejszych i najstarszych sposobów radzenia sobie z nocnym upałem jest tzw. egipski trik. Już starożytni Egipcjanie stosowali wilgotne tkaniny, by przetrwać gorące noce. Jak wykorzystać ten patent we własnej sypialni?

Wystarczy lekkie, najlepiej bawełniane lub lniane prześcieradło. Delikatnie zwilżone wodą – najlepiej za pomocą spryskiwacza – rozkłada się na łóżku lub przykrywa nim ciało. Materiał nie powinien być mokry, a jedynie lekko wilgotny. Dzięki temu woda powoli paruje, odbierając ciepło od ciała i dając przyjemne uczucie chłodu. Efekt można spotęgować, uchylając okno lub włączając na chwilę wentylator.

Pięć sprawdzonych metod na upalne noce

Oprócz egipskiego sposobu, istnieje jeszcze kilka prostych trików, które skutecznie pomagają przetrwać tropikalne noce:

Wilgotny ręcznik na newralgicznych miejscach – położenie wilgotnego ręcznika na karku, nadgarstkach, kostkach czy czole przyspiesza ochłodzenie organizmu.

– położenie wilgotnego ręcznika na karku, nadgarstkach, kostkach czy czole przyspiesza ochłodzenie organizmu. Przewiewne ubrania i pościel – wybieraj bawełnę i len, które oddychają i odprowadzają wilgoć.

– wybieraj bawełnę i len, które oddychają i odprowadzają wilgoć. Otwarte okno na noc – nawet niewielka cyrkulacja powietrza wspomaga parowanie wody i daje uczucie świeżości.

– nawet niewielka cyrkulacja powietrza wspomaga parowanie wody i daje uczucie świeżości. Chłodny prysznic przed snem – obniża temperaturę ciała i pomaga łatwiej zasnąć.

– obniża temperaturę ciała i pomaga łatwiej zasnąć. Zwilżone prześcieradło lub koc – to tradycyjny, egipski sposób, który skutecznie chłodzi ciało podczas snu.

Jak zasnąć podczas upału? Dziesięć praktycznych wskazówek na tropikalne noce

Gdy upały nie pozwalają zasnąć, warto sięgnąć po jeszcze więcej sprawdzonych porad:

1. Schładzaj pościel w zamrażarce – wystarczy włożyć poszewkę na poduszkę lub prześcieradło do zamrażarki na kilka minut przed snem.

2. Stawiaj na naturalne włókna – unikaj syntetyków, które potęgują pocenie.

3. Nie śpij nago – lekka piżama z naturalnych materiałów lepiej odprowadza wilgoć.

4. Unikaj jedzenia tuż przed snem – trawienie podnosi temperaturę ciała.

5. Chłodny, ale nie lodowaty prysznic – zbyt zimna woda może pobudzić krążenie i... rozgrzać organizm.

6. Lawenda na poduszce – jej zapach działa uspokajająco i ułatwia zasypianie.

7. Termofor z zimną wodą – zamiast gorącej, napełnij termofor zimną wodą i włóż do łóżka.

8. Dystans od partnera – w upalne noce lepiej spać osobno, by nie przekazywać sobie ciepła.

9. Unikaj alkoholu – rozszerza naczynia krwionośne i powoduje uczucie gorąca.

10. Zaciemniaj sypialnię w ciągu dnia – rolety i zasłony zapobiegną nagrzewaniu się pomieszczenia.

Dlaczego warto zadbać o temperaturę w sypialni?

Odpowiednia temperatura w sypialni nie tylko poprawia jakość snu, ale również korzystnie wpływa na zdrowie. Przegrzewanie organizmu nocą zaburza naturalny rytm dobowy, osłabia odporność i utrudnia regenerację. Warto więc sięgnąć po sprawdzone sposoby, które pomagają uzyskać komfort termiczny nawet podczas największych upałów.

Letnie noce nie muszą być koszmarem – wystarczy kilka prostych trików, by zapewnić sobie chłodny, regenerujący sen i w pełni cieszyć się wakacyjnymi dniami.