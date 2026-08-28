IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw

RMF24

W ponad połowie kraju obowiązują alerty IMGW. Ostrzeżenia przed burzami I i II stopnia wydano dla sześciu województw, a przed silnym deszczem z burzami dla trzech. Alerty przed upałem obowiązują w czterech regionach. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydano dla południowo-zachodniego krańca Polski.

Do Polski nadciągają burze z intensywnym deszczem i wiatrem

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego.

I stopniem alertu objęto województwo opolskie, a także część śląskiego i łódzkiego. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu w wysokości od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 22 w piątek do sobotniego poranka.

Przed silnym deszczem z burzami wydano alerty dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodnich krańców warmińsko-mazurskiego. Na tych obszarach prognozowane są umiarkowane opady deszczu, miejscami o sumie od 30 do 40 mm. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h. Alerty zaczną obowiązywać w nocy z piątku na sobotę i pozostaną aktywne do soboty do godz. 10.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami

Ostrzeżenia IMGW przed upałem

W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed upałem wydane dla części województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W tych regionach temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 st. C. Ostrzeżenia będą aktywne w piątek od od godz. 12 do godz. 20.

Alert I stopnia przed silnym wiatrem wydano dla południowej części województwa dolnośląskiego. Tam średnia prędkość wiatru sięgnie do 40 km/h, w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w piątek do godz. 14.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, zaś II stopnia – wystąpienie tych zjawisk.