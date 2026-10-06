IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 8 województw

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 8 województw. Alerty obejmują część północną, północno-zachodnią i centralną Polski. Synoptycy ostrzegają, że miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Kierowcy powinni przygotować się na trudniejsze warunki na drogach.

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia dla 8 województw, fot. Arkadiusz Ziółek

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia dla 8 województw, fot. Arkadiusz Ziółek / East News

Gęsta mgła nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczą 8 województw: całego woj. kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami może wynosić poniżej 200 metrów.

Alerty mają obowiązywać od północy do godz. 9 rano. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 70 proc.

Trudne warunki na drogach

Gęsta mgła może znacznie ograniczać widzialność, stwarzając dodatkowe zagrożenie dla kierowców. IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do aktualnych warunków na drodze.

W czasie jazdy we mgle szczególnie ważne jest zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz unikanie gwałtownych manewrów. Kierowcy powinni również zwracać uwagę na możliwość nagłego pogorszenia widzialności.

Kolejne noce przyniosą poprawę

Prognozy wskazują, że sytuacja powinna się poprawić w kolejnych nocach. Nadejście frontów atmosferycznych z opadami i silniejszym wiatrem ma przynieść znacznie lepszą widzialność.

Synoptycy zwracają jednak uwagę, że silniejsze mgły na dużym obszarze kraju mogą powrócić w okolicach połowy października.