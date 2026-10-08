IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla 7 województw

RMF24

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IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla 7 województw w północnej, zachodniej i południowej Polsce.

Ostrzeżenia II stopnia obejmują część środkowego Wybrzeża, w tym okolice Słupska i Łeby.

Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują na pozostałych wskazanych odcinkach Wybrzeża, a także lokalnie w Sudetach oraz na obszarach podgórskich Karpat.

Szczególną ostrożność należy zachować nad morzem, gdzie silne porywy wiatru mogą utrudniać poruszanie się i przebywanie na otwartej przestrzeni. W górach i na terenach podgórskich również prognozowany jest silniejszy wiatr.

W sumie IMGW wydał ostrzeżenia dla 7 województw:

Zachodniopomorskiego

Pomorskiego

Warmińsko-mazurskiego

Dolnośląskiego

Śląskiego

Małopolskiego

Podkarpackiego



IMGW apeluje o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na zewnątrz oraz śledzenie aktualnych komunikatów.