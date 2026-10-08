IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla 7 województw

Ostrzeżenia II stopnia obejmują część środkowego Wybrzeża, w tym okolice Słupska i Łeby.
Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują na pozostałych wskazanych odcinkach Wybrzeża, a także lokalnie w Sudetach oraz na obszarach podgórskich Karpat.
Szczególną ostrożność należy zachować nad morzem, gdzie silne porywy wiatru mogą utrudniać poruszanie się i przebywanie na otwartej przestrzeni. W górach i na terenach podgórskich również prognozowany jest silniejszy wiatr.
W sumie IMGW wydał ostrzeżenia dla 7 województw:
- Zachodniopomorskiego
- Pomorskiego
- Warmińsko-mazurskiego
- Dolnośląskiego
- Śląskiego
- Małopolskiego
- Podkarpackiego
IMGW apeluje o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na zewnątrz oraz śledzenie aktualnych komunikatów.