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IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla 7 województw

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (13:44)

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla 7 województw w północnej, zachodniej i południowej Polsce.

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IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla 7 województw
IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, fot. Dawid Wolski /East News

Ostrzeżenia II stopnia obejmują część środkowego Wybrzeża, w tym okolice Słupska i Łeby.

Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują na pozostałych wskazanych odcinkach Wybrzeża, a także lokalnie w Sudetach oraz na obszarach podgórskich Karpat.

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Szczególną ostrożność należy zachować nad morzem, gdzie silne porywy wiatru mogą utrudniać poruszanie się i przebywanie na otwartej przestrzeni. W górach i na terenach podgórskich również prognozowany jest silniejszy wiatr.

W sumie IMGW wydał ostrzeżenia dla 7 województw:

  • Zachodniopomorskiego 
  • Pomorskiego
  • Warmińsko-mazurskiego 
  • Dolnośląskiego 
  • Śląskiego 
  • Małopolskiego 
  • Podkarpackiego 


IMGW apeluje o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na zewnątrz oraz śledzenie aktualnych komunikatów.


Źródło: RMF24
Tagi: pogoda silny wiatr

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