RMF24

Przez Polskę przetaczają się silne burze. Ulewy i grad uderzają w kolejne regiony kraju. Nocą sytuacja może się pogorszyć, a silny wiatr i potężne opady deszczu mogą stanowić poważne zagrożenie. Sprawdź, na co trzeba się przygotować w najbliższych godzinach.

Gwałtowne burze i potężny wiatr nad Polską

Sytuacja meteorologiczna w kraju jest bardzo dynamiczna. Chociaż burze w Tatrach i Beskidzie Żywieckim – jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – już wygasły, to zagrożenie przeniosło się w inne regiony.

Silna burza przemieszcza się z okolic Wschowy w stronę takich miast jak Leszno, Śmigiel oraz Kościan. Natężenie opadów deszczu wynosi tam nawet 10-15 mm w zaledwie 10 minut, a w skali godziny może to być 20-25 mm. Największym zagrożeniem są jednak porywy wiatru, które osiągają prędkość 80-90 km/h, a niewykluczone, że zbliżą się do 100 km/h. Dodatkowo występuje grad o średnicy do 4-5 cm.

Na północ od tego rejonu, obejmując zachodnią Wielkopolskę, Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie, pojawiają się umiarkowane i silne opady deszczu. Równocześnie nowe komórki burzowe rosną w rejonie Jeleniej Góry i wkraczają znad Czech nad Ziemię Kłodzką.

Synoptycy IMGW prognozują, że w południowo-zachodniej Polsce burze będą się dalej rozwijać. Zjawiskom tym towarzyszyć będą opady deszczu do 25-35 mm/h, wiatr wiejący z prędkością do 100 km/h oraz duży grad o średnicy od 2 do 5 cm.

W związku z trudną sytuacją pogodową w stan gotowości postawione zostały służby ratunkowe. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

„Drzewa powaliły się na nasz samochód”

Burza, która doprowadziła do poważnych zniszczeń w gminie Wschowa (woj. lubuskie), trwała zaledwie ok. 10 minut. Silny wiatr zrywał dachy i powalał drzewa, a woda zalewała posesje. Jak przekazał w rozmowie z RMF FM burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak, zniszczony został odnowiony niedawno Park Wolsztyński.

Mogę powiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ znalazłem się w samym środku tego żywiołu. Drzewa powaliły się na nasz samochód i przez kilka minut byliśmy uwięzieni w aucie. Na szczęście udało nam się wydostać samochodem z zagrożonego miejsca tak, aby kolejne drzewa nie powaliły się na nas – relacjonował samorządowiec.







Burmistrz Antkowiak dodał, że uszkodzona została linia energetyczna i część gminy została pozbawiona prądu.

W niektórych miejscowościach energia elektryczna już jest, natomiast będzie ona stopniowo przywracana zarówno w mieście, jak i wsiach sołeckich – mówił w rozmowie z RMF FM.

Nocny układ burzowy i ulewy

Najbardziej gwałtownych burz należy spodziewać się w pasie biegnącym od południowego zachodu na północny wschód kraju. W pierwszej połowie nocy, zwłaszcza na zachodzie i w centrum Polski, głównym niebezpieczeństwem będą silne porywy wiatru osiągające nawet 90-100 km/h. Eksperci zaznaczają, że nie można całkowicie wykluczyć powstania trąb powietrznych. Warunki wciąż będą sprzyjać uderzeniom gradu o średnicy 3-4 cm.

Z powodu bardzo wysokiej wilgotności powietrza musimy przygotować się na ulewy. Choć burze będą przemieszczać się szybko, punktowe natężenie opadów może sięgnąć 15-20 mm w ciągu zaledwie 10 minut, a sumy godzinowe osiągną 40-50 mm.

Na pozostałym obszarze kraju, wyłączając północny zachód, chmury burzowe również mogą się uformować. Obecnie największe szanse na to są na południowym wschodzie Polski. Tam burze będą poruszać się wolniej, co przyniesie intensywne opady deszczu rzędu 20-30 mm/h. Wiatr w tym regionie nie przekroczy 60 km/h, ale wciąż możliwy jest punktowy grad.

W związku z sytuacją burzową na zachodzie kraju Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek ostrzeżenia do odbiorców w województwie opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim dolnośląskim, a także w części woj. łódzkiego i zachodniopomorskiego. RCB ostrzegło ponadto, że możliwe są przerwy w dostawie prądu.