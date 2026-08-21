Burze, silny wiatr i grad. Nowe alerty dla kilku województw

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IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Spodziewane są tam silne opady deszczu i porywy wiatru, możliwy także grad.

IMGW ostrzega przed burzami z intensywnym deszczem, wiatrem i gradem, zdj. ilustracyjne

IMGW ostrzega przed burzami z intensywnym deszczem, wiatrem i gradem, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia II stopnia

Alerty IMGW II stopnia przed silnym deszczem z burzami dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości woj. dolnośląskiego. Zaczną obowiązywać najwcześniej o godz. 17 i potrwają najpóźniej do godz. 11 w sobotę.

„Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad” - przekazano w komunikacie.

Ostrzeżenia I stopnia

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnym deszczem zostały wydane dla południowej części woj. lubuskiego oraz dla części woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Instytut prognozuje opady maksymalnie do 40 mm.

Alerty zaczną obowiązywać najwcześniej o godz. 21 i pozostaną aktualne najpóźniej do godz. 10 w sobotę.

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