Czwartek przyniósł nowe fakty ws. głośnego zabójstwa w Gorzowie Wielkopolskim. Dowiedzieliśmy się też o decyzji prokuratury dot. śledztwa ws. afery hejterskiej. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał decyzję zatwierdzającą koncepcję "wojsk obrony cyberprzestrzeni". Reprezentacja Polski przegrała w Szanghaju z Czechami 84:94 (23:23, 12:20, 28:21, 21:30) w swoim pierwszym meczu o miejsca 5-8 mistrzostw świata koszykarzy.

Prezes stowarzyszenia sędziów odmawia stawienia się przed rzecznikami dyscypliny

Profesor Krystian Markiewicz, jedna z ofiar hejtu, organizowanego przez byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, odmówił stawienia się przed rzecznikami dyscypliny sędziowskiej i wzywa do tego innych. Sędzia wydał oświadczenie w tej sprawie.

Rzecznik PiS bardzo ostro o ich kandydacie do Sejmu. "Kompletnie żenujące"

"Godne najwyższego potępienia, kompletnie żenujące" - tak Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim komentuje zaangażowanie Dariusza Mateckiego w akcję "Młodzieży Wszechpolskiej".





Afera hejterska: Śledztwo zostało przeniesione

Śledztwo w sprawie afery hejterskiej w ministerstwie sprawiedliwości przeniesione z Warszawy do Lublina. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, postępowanie będzie prowadzić lubelska Prokuratura Regionalna.





Koniec protestu Greenpeace w Gdańsku. Ponad 20 osób usłyszy zarzuty

18 zatrzymanych aktywistów Greenpeace usłyszy w prokuraturze dwa zarzuty. Kolejne osoby oddają się w ręce policji.





18 zatrzymanych zostanie doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, gdzie będą przesłuchiwani i usłyszą zarzuty. Zgodnie z przekazanymi przez prokuraturę informacjami, każdy z zatrzymanych usłyszy dwa zarzuty.

Morderstwo w Gorzowie Wielkopolskim: Zabójca 26-latki miał wyrok za nękanie jej

Sprawca morderstwa 26-letniej pracownicy pralni w Gorzowie Wielkopolskim kilkanaście dni temu usłyszał wyrok za nękanie swojej ofiary - dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Śledczy, którzy zajmują się sprawą, będą wyjaśniać m.in., czy zabójstwo nie było aktem zemsty.

Polska będzie miała "wojska obrony cyberprzestrzeni"

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał decyzję zatwierdzającą koncepcję "wojsk obrony cyberprzestrzeni". Mają one zostać uformowane do 2024 roku.

Dowództwo wojsk obrony cyberprzestrzeń powstanie do roku 2022, a skończymy formowanie tych wojsk w roku 2024. Do tego czasu zakładamy, że będziemy dysponowali przeszło 2000 absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem, będziemy mieć kadry do tego, żeby żołnierze służyli właśnie w ten sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - powiedział szef MON w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

MŚ koszykarzy: Polska przegrała z Czechami. Zagra mecz o 7. miejsce

Reprezentacja Polski przegrała w Szanghaju z Czechami 84:94 (23:23, 12:20, 28:21, 21:30) w swoim pierwszym meczu o miejsca 5-8 mistrzostw świata koszykarzy. Oznacza to, że w sobotę, w spotkaniu o siódme miejsce, rywalami biało-czerwonych będą Amerykanie.