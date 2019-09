"Godne najwyższego potępienia, kompletnie żenujące" - tak Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim komentuje zaangażowanie Dariusza Mateckiego w akcję "Młodzieży Wszechpolskiej".

Dariusz Matecki / Marcin Bielecki / PAP

Szczeciński radny - jeden z kandydatów PiS do Sejmu z Pomorza Zachodniego - wczoraj na konferencji prasowej promował skandaliczny happening, który ma polegać na "dezynfekcji Szczecina od ideologii LGBT". W jego towarzystwie Małgorzata Rudzka z Młodzieży Wszechpolskiej zachęcała, żeby wziąć ze sobą "sprzęt do dezynfekcji, miotły, spryskiwacze (...) Będzie to polegało na symbolicznym zmywaniu z ulic zanieczyszczeń związanych z występkami środowiska LGBT przeciwko prawu naturalnemu i rodzinie" - mówiła.

To, co zapowiedział pan Matecki jest kompletnie żenujące, godne największego potępienia, nie idzie w parze z tym, co głosi Prawo i Sprawiedliwość - tak udział Mateckiego we wczorajszej konferencji skomentował Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS.

Niestety, mamy około tysiąca kandydatów w całej Polsce, nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego (...) mamy do czynienia z kandydatem jednego z koalicjantów, który bardzo mocno naciskał na jego obecność na listach. Niestety, listy są już zarejestrowane, więc dużo nie możemy zrobić, ale nie ma naszej akceptacji dla tego typu zasad - powiedział.

Ze słów Radosława Fogla wprost wynika, że o obecność Mateckiego na listach PiS-u bardzo mocno zabiegał Zbigniew Ziobro, bo kandydat jest związany z Solidarną Polską, był bliskim współpracownikiem Patryka Jakiego.

Jedyne, co możemy zrobić to ubolewać, że doszło do takiej sytuacji. Mam nadzieję, że pan Matecki pójdzie po rozum do głowy i odwoła całą tę akcję - podkreślił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.