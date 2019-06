Była premier Ewa Kopacz została wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej, do której w europarlamencie należy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe - to jedna z głównych informacji dnia. Czołowym tematem były także oświadczenia majątkowe polityków - liderzy sejmowych partii pokazali, ile zarobili w ubiegłym roku i jaki mają majątek. Informowaliśmy także o tym, że Prokuratura Okręgowa w Koninie wszczęła śledztwo w sprawie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu przez jednego z policjantów KPP w Kole. Co jeszcze się działo w kraju i nie tylko? Sprawdźcie w naszym podsumowaniu dnia.

REKLAMA