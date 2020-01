Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 120 mln zł kary dla Volkswagen Group Polska za m.in. wprowadzenie w błąd klientów ws. poziomu emisji spalin. 45 minut trwało środowe spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Rząd rosyjski podał się do dymisji. Jest już kandydat na następcę Dmitrija Miedwiediewa na stanowisku premiera. Prokuratura skierowała do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława K. oraz jego syna. Oto nasze podsumowanie dnia!

Ponad 120 mln zł kary dla Volkswagena za tzw. aferę dieselgate

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 120 mln zł kary dla Volkswagen Group Polska za m.in. wprowadzenie w błąd klientów ws. poziomu emisji spalin. Jest to najwyższa kara w historii UOKiK-u za naruszenie praw konsumentów.



Volkswagen Group Polska nie widzi prawnych podstaw dla kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - to odpowiedź dyrektora biura komunikacji spółki Tomasza Tondery.

Rosja: Rząd Miedwiediewa podał się do dymisji

Rząd rosyjski podał się do dymisji - informuje agencja TASS, powołując się na słowa Dmitrija Miedwiediewa. Szef rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej Michaił Miszustin jest nowym kandydatem na premiera.

"Poważna, rzeczowa rozmowa". Spotkanie prezydenta z marszałkiem Grodzkim

45 minut trwało spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Według naszych wcześniejszych informacji prezydent jeszcze przed tym spotkaniem nie przewidywał możliwości jakichkolwiek ustępstw w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów autorstwa PiS.

Nowe zarzuty dla byłego senatora PiS Stanisława K. i wniosek o areszt

Prokuratura skierowała do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława K. oraz jego syna. Wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne podało, że zatrzymało tego dnia byłego senatora, jego syna oraz dyrektor oddziału PFRON, w związku ze śledztwem dotyczącym wielomilionowych łapówek, prowadzonym przez agentów z krakowskiej delegatury CBA.



Trzydzieste urodziny RMF FM!

15 stycznia to dla nas wyjątkowa data - urodziny naszego radia. Rozpoczęło ono nadawanie już 30 lat temu. Z tej okazji mieliśmy dla Was różne niespodzianki - m.in. wyjątkowego gościa w Porannej rozmowie w RMF FM.



"Poranne wstawanie to jest coś, do czego, cholera jasna, nie można się przyzwyczaić. To znaczy ja nie mogę. Chociaż robiłem to i robię przez dobrych kilkanaście lat dzień w dzień" - powiedział w specjalnym wydaniu Porannej rozmowy w RMF FM Konrad Piasecki, wieloletni dziennikarz RMF FM. "Potrzebuję trochę czasu na oswojenie się z rzeczywistością, zrozumienie, jaki jest dzień, gdzie ja jestem i z kim będę rozmawiał za chwilę" - przyznał gość Roberta Mazurka.

