Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podróż do Stanów Zjednoczonych bez wizy będzie możliwa już od 11 listopada. Ruch bezwizowy dotyczy podróży turystycznych i biznesowych - nie dłuższych niż 90 dni. Skandal w krakowskim teatrze Bagatela. Dziewięć kobiet zarzuciło dyrektorowi placówki mobbing i molestowanie. Dyrektor Henryk Jacek Schoen zaprzecza oskarżeniom. Sprawą zajęła się krakowska prokuratura. Jak poinformował rząd: ostateczna likwidacja OFE ma nastąpić 1 lipca przyszłego roku. Tego dnia każdy będzie musiał zadecydować, co zrobi z oszczędnościami. Zgromadzone pieniądze będzie można przekazać albo na nowopowstające Indywidualne Konta Emerytalne, albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach środy dowiesz się ze specjalnie przygotowanego Podsumowania Dnia RMF FM.

Mobbing i molestowanie w Teatrze Bagatela? Wstrząsające oskarżenia pod adresem dyrektora

"W moim przypadku było to całowanie w usta, język w uchu, dotykanie, opowiadanie, co będzie ze mną robił" - mówi RMF FM Alina Kamińska, aktorka Teatru Bagatela, jedna z kobiet, które zarzucają dyrektorowi placówki Henrykowi Jackowi Schoenowi mobbing i molestowanie seksualne. 9 pracownic teatru podpisało się pod wstrząsającym pismem, w którym o bulwersującej historii powiadamiają władze Krakowa. Ich dramat, jak mówią, trwał od wielu lat. Dyrektor Schoen oskarżeniom zaprzecza. Jak powiedział dziennikarzom: "Żaden z tych zarzutów nie jest prawdziwym zarzutem". Sprawę bada krakowska prokuratura okręgowa.

Wstrząsające wyznanie aktorki Teatru Bagatela. „Dyrektor czuł się naszym właścicielem”

"To było całowanie w usta, język w uchu, dotykania, propozycje przyjścia do domu, pytania: 'kiedy go zaproszę', opowiadanie, co będzie ze mną robił" - mówi w rozmowie z RMF FM o dyrektorze Teatru Bagatela aktorka Alina Kamińska - jedna z 9 pracownic, które zarzucają Henrykowi Jackowi Schoenowi mobbing i molestowanie seksualne. "Przez lata się z tym borykałyśmy, nie potrafiłyśmy znaleźć w sobie odwagi, żeby o tym powiedzieć, żeby to się skończyło..." - wyznaje. Dyrektor odpiera zarzuty.



Andrzej Duda: Do USA bez wiz już od 11 listopada

Bezwizowe podróżowanie do Stanów Zjednoczonych do 90 dni w celach turystycznych i w celach biznesowych będzie możliwe od 11 listopada tego roku, a więc dosłownie za kilka dni - poinformował prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podczas wystąpienia w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że ambasador USA Georgette Mosbacher poinformowała go, że w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalny komunikat dotyczący przyjęcia Polski do programu bezwizowego oraz wyznaczenia daty, od której możliwe będzie podróżowanie Polaków do USA bez wiz.

Macierewicz marszałkiem-seniorem? Komorowski: To ponury żart. Zranił Polskę tak jak nikt

Jak to usłyszałem, to myślałem, że to jest jakiś ponury żart - tak na wieść o tym, że marszałkiem-seniorem Sejmu zostanie Antoni Macierewicz zareagował Bronisław Komorowski. W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM były prezydent ocenił, że taki wybór to "jakaś ironia losu, jakaś chęć upokorzenia polskiej normalności politycznej". W jego ocenie "Antoni Macierewicz jest człowiekiem tak skrajnym w swoich poglądach i działaniach obecnie, odpowiedzialnym za nieprawdopodobną krzywdę, którą zrobił narodowi".



Znamy datę ostatecznej likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ma to nastąpić 1 lipca. Tak zdecydował rząd, przyjmując projekt ustawy o zamknięciu wszystkich OFE. 1 lipca każdy z nas będzie musiał zdecydować, co stanie się z naszymi oszczędnościami. Przeciętnie każdy pracujący Polak ma tam 10 tysięcy złotych.



Henryk Kowalczyk pożegna się z rządem. Jego resortem podzielą się Gowin z Ziobrą

Minister środowiska Henryk Kowalczyk pożegna się z rządem. Jego resort zostanie natomiast podzielony przez partie Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. "To najbardziej prawdopodobny scenariusz" - mówią naszym reporterom wysoko postawieni politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz urzędnicy kancelarii premiera.

Kolejny protest wyborczy PiS bez dalszego biegu

Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest złożony przez pełnomocnika KW PiS dotyczący wyborów do Senatu w Koszalinie. W okręgu tym wygrał Stanisław Gawłowski.