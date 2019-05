Analizujemy, jakie skutki dla budżetów samorządów będzie miał program „piątka Kaczyńskiego”. Chodzi przede wszystkim o pomysły likwidacji PIT-u dla młodych, obniżenia PIT-u pracowniczego i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Lokalne władze czerpią z nich stałe wpływy. Zmniejszenie ich może spowodować, że w kasach samorządów zabraknie środków. Na rekord zanosi się w Warszawie: na wejściu "piątki Kaczyńskiego" w życie stolica może tracić około 800 milionów złotych rocznie! W czwartek wszczęto śledztwo w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych w szkołach podczas pisemnych egzaminów maturalnych. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Donald Tusk zwołał na 28 maja - zaraz po eurowyborach - specjalny szczyt, żeby rozpocząć proces nominacji na najważniejsze stanowiska Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych informacji dnia.

/ RMF/PAP

W Warszawie dziura na 800 mln zł, w Poznaniu na 150... Samorządy mogą słono zapłacić za "piątkę Kaczyńskiego"

Samorządy mogą słono zapłacić za realizację przedwyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości: tzw. piątki Kaczyńskiego. Chodzi przede wszystkim o pomysły likwidacji PIT-u dla młodych, obniżenia PIT-u pracowniczego i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Lokalne władze czerpią z tych danin stałe wpływy: jeśli więc te się zmniejszą, samorządom może brakować pieniędzy.

Na rekord zanosi się w Warszawie: na wejściu "piątki Kaczyńskiego" w życie stolica może tracić około 800 milionów złotych rocznie! W Krakowie mowa jest o nawet 200 milionach złotych, w Poznaniu o 150 milionach.

Samorządowcy zamierzają działać: ws. mniejszych wpływów do budżetów z podatku PIT Unia Metropolii Polskich będzie chciała spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jej prezes, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zastrzega przy tym, że samorządy nie sprzeciwiają się obniżce stawki podatku PIT - ale chcą za to rekompensaty.





Michał Dworczyk: Samorządy naprawdę mają więcej pieniędzy"

Samorządy naprawdę mają więcej pieniędzy (...). To jak je będą wydawały, to już ich decyzja. Samorządy, które teraz podejmują temat potencjalnego braku środków, za czasów PO nic nie mówiły - powiedział Poranny gość RMF FM Michał Dworczyk szef kancelarii premiera, komentując straty w budżetach po wejściu w życie tzw. Piątki Kaczyńskiego.

Według gościa Porannej rozmowy w RMF FM, w latach 2015-2018 wskutek uszczelnienia podatków - do samorządów - trafiło ponad 20 miliardów złotych więcej.

Michał Dworczyk szef kancelarii premiera, pytany o kampanię przed wyborami do PE, odpowiada: Ci ministrowie, którzy kandydują z pierwszych i drugich miejsc ostatnie dwa tygodnie kampanii spędzą na urlopach.



Michał Dworczyk: Samorządy naprawdę mają więcej pieniędzy Karolina Bereza /RMF FM

Deklaracja o przyszłości UE przyjęta przez z unijnych przywódców

Nie ma Europy bez praworządności - powiedział na zakończenie szczytu UE w rumuńskim Sybinie szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Praworządność została wymieniona wśród 10 zobowiązań, które znalazły się w przyjętej przez unijnych przywódców deklaracji o przyszłości Unii Europejskiej.



Deklaracja o przyszłości UE przyjęta przez z unijnych przywódców "Nie ma Europy bez praworządności" – powiedział na zakończenie szczytu UE w rumuńskim Sybinie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Praworządność została wymieniona wśród 10 zobowiązań, które znalazły się w przyjętej przez unijnych przywódców deklaracji o przyszłości Unii Europejskiej. czytaj więcej

Fałszywe alarmy bombowe w szkołach przed maturami. Jest śledztwo

Wszczęto śledztwo w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych w szkołach podczas pisemnych egzaminów maturalnych - dowiedział się reporter RM FM. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W ostatnich dniach do mniej więcej tysiąca placówek w całym kraju trafiły maile z ostrzeżeniami o bombach. Doprowadziło to m.in. do opóźnień egzaminów.

Fałszywe alarmy bombowe w szkołach przed maturami. Jest śledztwo ​Wszczęto śledztwo w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych w szkołach podczas pisemnych egzaminów maturalnych - dowiedział się reporter RM FM. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W ostatnich dniach do mniej więcej tysiąca placówek w całym kraju trafiły maile z ostrzeżeniami... czytaj więcej

Brakuje pieniędzy na zatrudnienie dodatkowych weterynarzy. Chodzi o zakłady eksportujące wieprzowinę

Główny Inspektorat Weterynarii przyznaje, że potrzebuje dodatkowych funduszy na zatrudnienie większej liczby lekarzy weterynarii. Chodzi o osoby, które miałyby nadzorować zakłady eksportujące wieprzowinę do Stanów Zjednoczonych. Do środy Polska miała przesłać amerykańskiej Służbie ds. Bezpieczeństwa Żywności i Inspekcji - harmonogram wdrożenia planu działań naprawczych.

Na razie jedyna odpowiedź w tej sprawie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to zapewnienia, że czynione są starania aby przyspieszyć przekazanie funduszy na zatrudnienie dodatkowych weterynarzy.

Nowaczyk o badaniach tupolewa na zasadach Rosjan: Niczego nie wniosą

Podkomisja Smoleńska chce wziąć udział w badaniu wraku prezydenckiego tupolewa, ale nie na warunkach, które do tej pory proponowali Rosjanie. "Mamy swoich ekspertów" - powiedział RMF FM członek podkomisji doktor Kazimierz Nowaczyk.



W środę Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że zaakceptował wniosek polskich prokuratorów o ponowne oględziny wraku Tu-154M. Według Prokuratury Krajowej w badaniu mają wziąć udział śledczy i technicy kryminalistyczni.



Według Kazimierza Nowaczyka z podkomisji smoleńskiej, badania muszą prowadzić eksperci z Polski, którzy pojadą na miejsce ze sprzętem zabranym z kraju.

Nowaczyk o badaniach tupolewa na zasadach Rosjan: Niczego nie wniosą Podkomisja smoleńska chce wziąć udział w badaniu wraku prezydenckiego tupolewa, ale nie na warunkach, które do tej pory proponowali Rosjanie. "Mamy swoich ekspertów" - mówi RMF FM członek podkomisji doktor Kazimierz Nowaczyk. czytaj więcej

Maturzyści zmierzyli się z królową nauk na poziomie rozszerzonym

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbyła się w czwartek. Abiturienci mierzyli się z "królową nauk" od godz. 9:00. Na rozwiązanie arkusza mieli równo trzy godziny. Zobacz, jakie zadania pojawiły się na maturze rozszerzonej z matematyki!