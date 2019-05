Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w piątek w sesji plenarnej okrągłego stołu edukacyjnego. Trzecia tura rozmów o przyszłości systemu oświaty odbędzie się na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Piątkowe obrady będą kontynuacją wcześniejszych sesji z 26 i 30 kwietnia. Mają rozpocząć się o godzinie 12.





Dyskusja będzie miała charakter roboczy i skoncentruje się wokół następujących tematów: "nauczyciel w systemie edukacji", "jakość edukacji", "nowoczesna szkoła", "uczeń w systemie edukacji" i "rodzic w systemie edukacji" - czytamy w oświadczeniu.



W pracach pięciu podstolików tematycznych - jak do tej pory - wezmą udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, parlamentarzyści, a także eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.



Obradom pięciu podstolików tematycznych przewodniczą:



wiceminister edukacji Maciej Kopeć - "Nauczyciel w systemie edukacji";

wiceminister edukacji Marzena Machałek - "Jakość w systemie edukacji";

wiceminister MPiT Marcin Ociepa - "Nowoczesna szkoła";

wiceminister MNiSW Piotr Müller - "Uczeń w systemie edukacji";





była wiceszefowa MEN, poseł Teresa Wargocka - "Rodzic w systemie edukacji".