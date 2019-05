Samorządy mogą słono zapłacić za realizację przedwyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości: tzw. piątki Kaczyńskiego. Chodzi przede wszystkim o pomysły likwidacji PIT dla młodych, obniżenia PIT-u pracowniczego i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Lokalne władze czerpią z tych danin stałe wpływy: jeśli więc te się zmniejszą, samorządom może brakować pieniędzy.

Jak wyjaśnia dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda, głównym elementem zapowiedzianej w lutym w czasie konwencji PiS tzw. piątki Kaczyńskiego jest obniżka podatku dochodowego. A tak się składa, że wpływy z podatku PIT nie trafiają wyłącznie do budżetu państwa - ale w połowie właśnie do kas samorządów: 10 procent idzie do powiatów, 40 procent do gmin. Każda obniżka podatku dochodowego dla samorządów oznaczać więc będzie problem.

W tej chwili na rekord zanosi się w Warszawie: na wejściu w życie "piątki Kaczyńskiego" stolica może tracić około 800 milionów złotych rocznie!

Jak usłyszał Krzysztof Berenda w stołecznym Ratuszu - opozycyjnym wobec rządu, zarządzanym przez Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej: załatanie tej dziury nie będzie łatwe.

Warszawa chce poradzić sobie z tym przede wszystkim tnąc inwestycje. Jakie konkretnie - czy nowe jezdnie, nowe tramwaje, metro czy szkoły - tego Ratusz jeszcze nie wie.

Wiadomo natomiast, że władze stolicy wolą takie właśnie rozwiązanie od podnoszenia opłat - np. za bilety komunikacji miejskiej.

W Krakowie - jak ustalił dziennikarz RMF FM Marek Balawajder - mowa jest z kolei o brakujących nawet 200 milionach złotych.

Będzie to oznaczało oczywiście ograniczenie różnego rodzaju inwestycji, zmniejszenie liczby tych inwestycji czy też zrezygnowanie z pewnych ich etapów - zaznacza w rozmowie z RMF FM wiceprezydent miasta Andrzej Kulig.

Jak zapewnia, miasto będzie starać się robić cięcia w takich obszarach, by krakowianie nie odczuli ich w swoim codziennym życiu.

Nie chcielibyśmy rezygnować ani z remontów dróg, ani ze stawiania chodników, ani z parków. Są natomiast pewne rozwiązania inwestycyjne o dłuższym charakterze: chociażby rozwiązania sportowe czy związane z rekreacją, które prawdopodobnie będą musiały być ograniczone - przyznaje Kulig.

W Poznaniu straty w budżecie mogą sięgnąć po wejściu w życie "piątki Kaczyńskiego" 150 milionów złotych.

W tej chwili - jak dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun - mimo że formalnie nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej sprawie, miasto stara się przygotować i sprawdza, które z miejskich wydatków można będzie uszczuplić, by tę potencjalną dziurę w budżecie załatać.

Oszczędności będzie musiało szukać w tzw. kosztach bieżących, wśród których są np. wynagrodzenia dla urzędników czy wydatki na rozmaite programy społeczne.

To jednak - jak ocenia skarbnik Poznania Barbara Sajnaj - nie wystarczy.

To będzie czas, że trzeba będzie się zastanowić, w jaki sposób wyrównać chociaż częściowo te dochody poprzez, powiedzmy, wzrost cen usług, jakie miasto realizuje w różnych obszarach: czy to usług komunikacyjnych, czy to świadczonych przez nasze jednostki takie jak ZOO, instytucje kultury - mówi Sajnaj.

To, czy i jakie konkretnie usługi mogą w Poznaniu podrożeć, wiadomo będzie latem, kiedy urzędnicy zaczną projektować budżet na przyszły rok.

Lublin z kolei szacuje, że w związku z realizacją przedwyborczych obietnic PiS do miejskiej kasy nie wpłynie 70 milionów złotych.

O to, jak duże to dla miasta pieniądze, dziennikarz RMF FM Krzysztof Kot zapytał prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

To jest niewiele mniej niż dotacja do biletów komunikacji zbiorowej - te pieniądze są tą dotacją. 70 milionów to prawie kwota kompleksu oświatowego - to jest szkoła, przedszkole i dom kultury - na Czubach. Ten realizujemy ze środków banku, czyli, można powiedzieć, z pożyczki - natomiast drugi taki kompleks musi powstać na Ponikwodzie. Można więc powiedzieć, że brak tych pieniędzy utrudni nam realizację tego typu inwestycji oświatowych - tak bardzo potrzebnych naszym mieszkańcom - wylicza Żuk.

O te alarmujące prognozy samorządów Robert Mazurek zapytał w Porannej rozmowie w RMF FM szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, który w odpowiedzi zaznaczył, że "w latach 2015-18, dzięki uszczelnieniu systemu podatków dochodowych, do samorządów trafiło ponad 20 miliardów złotych więcej".

Krótko mówiąc: samorządy mają więcej pieniędzy. (...) I teraz to, na co będą te pieniądze wydawały, to jest decyzja samorządów - stwierdził.

Wydaje się, że jest to tym bardziej zaskakująca wypowiedź, że te samorządy, które właśnie dziś podejmują temat potencjalnego braku środków, w latach rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy kolejne zadania były samorządom zlecane, nic nie mówiły. A dzisiaj... - skomentował Dworczyk.