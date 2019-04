Tłumy wyszły na ulicę stolicy Wenezueli po tym, jak przywódca opozycji Juan Guaido wezwał armię do pomocy w odsunięciu od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. Jak informuje agencja Reutera, pojazd wenezuelskiej armii wjechał w protestujących przed bazą wojskową La Carlota w Caracas. Wcześniej w pobliżu bazy odbywał się wiec szefa wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Wydarzenia w Wenezueli śledzimy w naszej relacji na żywo.

- przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido wezwał do odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro



- Guaido zapewnia, że ma poparcie armii



- polityk opozycji Leopoldo Lopez, który od prawie dwóch lat przebywał w areszcie domowym, wyszedł na wolność



- opozycja zapowiada na 1 maja wielkie demonstracje



- administracja rządząca i prezydent Nicolas Maduro zapewniają, że mają „pełną lojalność” armii



- minister informacji Wenezueli napisał, ze rząd mierzy się z „grupką wojskowych zdrajców”, usiłujących wzniecić pucz



- w kraju dochodzi do starć

18:28

Wenezuelski minister obrony Vladimir Padrino oświadczył, że "akty przemocy" niektórych członków armii zostały "częściowo pokonane". Dodał, że najwyżsi rangą wojskowi pozostają lojalni wobec "konstytucji", czyli - w jego opinii - rządów Nicolasa Maduro.



Słowa Padrina, które padły w jego transmitowanym przez państwową telewizję przemówieniu, odnoszą się do działań żołnierzy, którzy przyłączyli się do przewodniczącego wenezuelskiej opozycji Juana Guaido.

18:23

Władze m.in. Kolumbii i Brazylii wyraziły we wtorek poparcie dla przywódcy opozycji w Wenezueli Juana Guaido, który wezwał armię do pomocy w odsunięciu od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. Z kolei Boliwia i Kuba potępiły te działania, wyrażając wsparcie dla Maduro.

18:18

Minister spraw zagranicznych Wenezueli Jorge Arreaza zapewnił, że rewolta, jaką wywołał szef opozycji Juan Guaido, wkrótce zostanie zatrzymana - informuje agencja AP. Zdaniem ministra w uwolnienie opozycjonisty Leopoldo Lopeza zamieszane są USA.



W rozmowie telefonicznej z Associated Press Arreaza oświadczył, że to prawdopodobnie Stany Zjednoczone zapłaciły strażnikowi, by umożliwić uwolnienie Lopeza, który przebywał w areszcie domowym od blisko dwóch lat. Lopez informował, że został uwolniony przez armię na rozkaz Guaido.

18:00

Pojazd wenezuelskiej armii wjechał we wtorek w protestujących zgromadzonych przed bazą wojskową La Carlota w Caracas - informuje agencja Reutera. Wcześniej w pobliżu bazy odbywał się wiec szefa wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Na razie nie podano informacji o ewentualnych ofiarach.









17:09

Jesteśmy z wami - oświadczył wiceprezydent USA Mike Pence. W tweedzie skierowanym do Guaido, Pence wsparł Wenezuelczyków, którzy "kochają wolność i wychodzą na ulice, rozpoczynając operacion libertad (hiszp. operacja wolność)".

Dodał, że Stany Zjednoczone będą wspierały Wenezuelę "dopóki wolność i demokracja nie zostaną przywrócone".

16:00

Dziś tymczasowy prezydent Juan Guaido ogłosił rozpoczęcie Operacion Libertad (hiszp. operacja wolność). Władze (USA) w pełnie wspierają naród Wenezueli w jego dążeniu do wolności i demokracji - napisał na Twitterze sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Demokracji nie można pokonać - dodał.

13:05

Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido oświadczył we wtorek, że rozpoczęła się "końcowa faza" jego planu odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro i wezwał Wenezuelczyków oraz armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" Maduro. Prezydent Wenezueli z koeli napisał, że wojskowi zapewnili go o "pełnej lojalności".