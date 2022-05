Wybitni filozofowie, międzynarodowi politycy, sportowcy, premier oraz szefowie największych europejskich firm. W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rusza Impact '22. Najciekawszy kongres gospodarczy w Polsce. RMF FM jest partnerem tego wydarzenia.

Historyk prof. Yuval Noah Harari podczas kongresu Impact'22 w Poznań Congress Center / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Gwiazdą dwudniowego kongresu jest profesor Yuval Noah Harari, najpopularniejszy i najgłośniejszy na świecie historyk oraz filozof ostatnich kilkunastu lat. Autor bestsellerowych książek tłumaczących świat, autor światowego bestsellera "Sapiens. Od zwierząt do bogów".

Na kongresowej scenie stanie także Erin Meyer, profesor w INSEAD, jednej z wiodących na świecie międzynarodowych szkół biznesu, autorka bestsellera z listy "New York Timesa" - "Gdy regułą jest brak reguł", książki napisanej wspólnie z Reedem Hastingsem, dyrektorem generalnym Netflixa.

Oprócz teoretyków na kongresie będą jednak także praktycy. Między innymi były premier i szef dyplomacji Szwecji Carl Bildt, który latami zajmował się przyciąganiem Ukrainy do Zachodu oraz rozliczaniem zbrodni w trakcie wojny w byłej Jugosławii. Wśród mówców pojawią sie również Alina Polyakova, prezes i dyrektor generalna Center for European Policy Analysis (CEPA), Robert Kubica, Anita Włodarczyk oraz psychiatra i terapeuta Bogdan de Barbaro.

W Poznaniu pojawią się także premier Mateusz Morawiecki, jego ministrowie, szefowie kilku globalnych firm, analitycy.

W sumie to ponad 400 wyjątkowych gości z Polski i zagranicy, którzy przez najbliższe dwa dni pomogą nam lepiej zrozumieć, co się dzieje na świecie i co to oznacza dla naszych portfeli.

/ Materiały prasowe

Impact '22 to nie tylko przestrzeń do rozmów i dyskusji branżowych mających realny wpływ na przyszłość. To wyjątkowe miejsce, w którym spotyka się biznes, nauka, nowoczesne technologie i administracja publiczna. Już teraz swoje uczestnictwo zapowiedzieli jej najwyżsi rangą przedstawiciele z firm takich jak Mastercard, Google, Dell Technologies, BGK, Volkswagen, Allegro, AstraZeneca czy BNP Paribas.

Przy okazji Impact tradycyjnie odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących, a wśród nich okrągłe stoły branżowe, warsztaty biznesowe oraz koktajle networkingowe. Rejestracja uczestników jest już otwarta, a liczba biletów ograniczona.