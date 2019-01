Potężny wstrząs w kopalni Rudna to jeden z głównych tematów wtorku. Poszukiwany jest górnik, 13 odniosło obrażenia. Informacją dnia były także ujawnione przez "Gazetę Wyborczą" nagrania, na których Jarosław Kaczyński opowiada za zamkniętymi drzwiami o wartej 1,3 mld zł inwestycji spółki Srebrna. Jednym z tematów były także zarzuty dla sześciu osób zatrzymanych w poniedziałek przez CBA. Usłyszał je m.in. b. rzecznik MON Bartłomiej M. Oto nasze podsumowanie dnia.

Potężny wstrząs w kopalni Rudna. Nie ma kontaktu z jednym górnikiem

Jeden górnik jest nadal poszukiwany po ogromnym wstrząsie, do którego doszło we wtorek w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach. Trzynastu górników w wyniku wstrząsu odniosło obrażenia, ale nie ma ciężko rannych. W rejonie zagrożenia podczas wstrząsu w kopalni Rudna było 32 górników. Trwa akcja ratownicza.



Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło około godziny 14. Miał on siłę górniczej "siódemki". Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów.



Kopalnia Rudna / PAP/Aleksander Koźmiński /

Gazeta Wyborcza ujawniła "taśmy Kaczyńskiego"

"Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie" - miał powiedzieć Jarosław Kaczyński. "Gazeta Wyborcza" we wtorkowym wydaniu ujawniła nagranie, na którym prezes PiS opowiada za zamkniętymi drzwiami o wartej 1,3 mld zł inwestycji spółki Srebrna. Chodzi o nagrania rozmów w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie i dokumenty dotyczące wielkiej inwestycji spółki. Zdaniem gazety, nagrania, pokazują kulisy dyskretnych negocjacji oraz Jarosława Kaczyńskiego w szczególnej, nowej roli.



Sasin o prezesie PiS: Mamy do czynienia z człowiekiem rzeczywiście uczciwym

Sasin o "taśmach Kaczyńskiego": Nie przekroczono ani granic prawa, ani zasad etycznych Karolina Bereza /RMF FM

"Cała ta akcja z tym artykułem, z próbą, że tak powiem, zbudowania takiego napięcia, przekonania, że tutaj jest jakaś wielka afera, że nagle zatrzęsie się scena polityczna w Polsce, bo takie zapowiedzi przecież wczoraj były, wszystko to pokazuje, że chodziło o to, żeby w jakiś sposób skompromitować pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego materiałem, który w żadnym wypadku nie jest kompromitujący" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.



Marek Jakubiak o "taśmach Kaczyńskiego": Czytam i nie wiem, gdzie ta bomba

Sensacja to jest spore słowo - tak wiceszef sejmowej Komisji Obrony Narodowej Marek Jakubiak komentuje "taśmy Kaczyńskiego". Gość Roberta Mazurka w RMF FM dodaje: czytam i nie wiem, gdzie ta bomba i mina.



Zdaniem Marka Jakubiaka, prezes PiS wykazał się roztropnością. Nie wszedł na minę, z uśmiechem - podkreślił gość Roberta Mazurka. I jak dodał: panie prezesie, gdyby w Polsce była wolność gospodarcza, nie musiałby pan lawirować między polityką a gospodarką.



Marek Jakubiak: Jarosław Kaczyński nie wszedł na minę z uśmiechem Karolina Bereza /RMF FM

Nagranie audio, na którym widać Polskę

"Ujawnienie treści nagranej potajemnie rozmowy, w której prezes PiS prowadzi uzgodnienia związane z budową wieżowców w Warszawie, i efekty, jakie to wywołało, skłaniają do poważnego zastanowienia nad tym, co jest dziś w Polsce normalne, a co nie. Oszczędzając niechętnym czytania tekstu do końca, piszę od razu - ja tego nie wiem. Uznajmy, że to test" - pisze w felietonie Tomasz Skory - i analizuje zawartość tzw. taśm Kaczyńskiego.

Były rzecznik MON Bartłomiej M. i były poseł PiS Mariusz Antoni K. z zarzutami

Były rzecznik MON Bartłomiej M. doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty Krzysztof Kot /RMF FM

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu postawiła zarzuty sześciu osobom zatrzymanym w poniedziałek przez CBA. Zarzuty usłyszeli m.in. b. rzecznik MON Bartłomiej M. oraz b. poseł PiS Mariusz Antoni K. Do sądu trafiły już wnioski o areszt dla b. członka zarządu PGZ i dwóch b. dyrektorów w tej firmie, a wieczorem także dla Bartłomieja M. i Mariusza Antoniego K.



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadzają byłego rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M. do Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu / PAP/Darek Delmanowicz /

Doradca Trumpa nie zakrył notatnika. USA szykują się do operacji w Wenezueli?

Falę spekulacji wywołało jedno zdjęcie z konferencji prasowej w Białym Domu, podczas której poinformowano o sankcjach USA wobec Wenezueli. Przedstawiciele mediów mieli okazję zobaczyć w notatniku doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona odręczny zapisek "5000 żołnierzy do Kolumbii". Pojawiły się podejrzenia, że Waszyngton przygotowuje interwencję zbrojną w Wenezueli.



Doradca Trumpa nie zakrył notatnika. USA szykują się do operacji w Wenezueli? Falę spekulacji wywołało jedno zdjęcie z konferencji prasowej w Białym Domu, podczas której poinformowano o sankcjach USA wobec Wenezueli. Przedstawiciele mediów mieli okazję zobaczyć w notatniku doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona odręczny zapisek... czytaj więcej

Bolid Williamsa w logotypach PKN Orlen

Podczas konferencji w Warszawie można było zobaczyć bolid Williamsa z logotypach Orlenu. Na pojeździe logo PKN Orlen będzie znajdowało się na tylnym skrzydle samochodu, nosie, lusterkach i wlocie powietrza, a także na kaskach i kombinezonach kierowców oraz na strojach członków zespołu.







RMF FM najbardziej opiniotwórczym radiem 2018 roku

Palmiarnia, Rogalowe Muzeum i Rynek. Poznańskie atrakcje dla dzieciaków z Inowrocławia

Poznań to kolejne pełne atrakcji miasto, które w ramach całorocznego pakietu edukacyjno-rozrywkowego odwiedza grupa dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu. Cykl comiesięcznych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi czy wyjść do teatru i kina przygotowaliśmy wraz z grupą pedagogów. To jedna z odsłon naszej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM.