Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido oświadczył we wtorek, że rozpoczęła się "końcowa faza" jego planu odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro i wezwał Wenezuelczyków oraz armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" Maduro. Poinformowano również o uwolnieniu opozycyjnego działacza - Leopoldo Lopeza, który od prawie dwóch lat przebywa w areszcie domowym.

