Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek wieczorem, że w Warszawie zmarły dwie osoby zarażone koronawirusem. Ich stan był ciężki. To 15. i 16. ofiara pandemii.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

"Potwierdzono śmierć dwóch osób w szpitalu w Warszawie. Zmarli to: 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta zakażeni koronawirusem. Oboje mieli choroby współistniejące" - podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Według danych resortu zdrowia, to 15. i 16. ofiara pandemii COVID-19.

Jednocześnie poinformowano, że w całej Polsce wykryto już 1221 przypadków zakażenia.

Ponad 80 tysięcy osób w kwarantannie

W Polsce jest 1606 osób hospitalizowanych w związku z koronawirusem, a 83,908 tys. objętych jest kwarantanną - poinformowało w czwartek wieczorem Ministerstwo Zdrowia.



MZ podało, że do kwarantanny po powrocie do kraju zgłoszono 150,474 tys. osób. Objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest z kolei 59,081 tys. osób.



Informacja, że ktoś jest hospitalizowany to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.



Objęcie kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie - liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sama nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.