"To niesamowite. Najlepszy dzień mojego życia!" - tak na gorąco 12-letnia Viki Gabor komentowała swoje zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019. Podczas wielkiego finału konkursu w Arenie Gliwice młoda polska wokalistka pokonała - ze śpiewaną po polsku i po angielsku piosenką "Superhero" - 18 wykonawców z innych krajów. "Będę płakać z radości do końca życia" - mówiła na scenie tuż po ogłoszeniu wyników.

Wideo youtube

Dla Polski to drugie z rzędu zwycięstwo w Eurowizji Junior: w ubiegłym roku w konkursie triumfowała z piosenką "Anyone I Want To Be" niespełna 14-letnia wówczas Roksana Węgiel, tym razem po zwycięstwo sięgnęła 12-letnia Wiktora Viki Gabor.

Świeżo upieczona zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 Viki Gabor tuż po ogłoszeniu wyników konkursu / Andrzej Grygiel / PAP

"Nie wierzę w to. To najlepszy dzień mojego życia!" - mówiła Gabor wkrótce po zejściu ze sceny, na konferencji prasowej.

"To zasługa moich fanów, mojej rodziny, która jest tutaj dzisiaj ze mną, mojego nauczyciela śpiewu, choreografa - wszystkich! (...) Tancerze są niesamowici, dali z siebie wszystko, bardzo im dziękuję. (...) Zrobiliśmy to razem!" - podkreślała.

Wideo youtube

Pytana, czy ma ulubioną piosenkę wśród tych, które wykonywali jej rywale, odparła: "Nie jestem w stanie wybrać. Wszystkie piosenki miały wielkie szanse na zwycięstwo, wszystkie są świetne, ze wszystkimi uczestnikami się zaprzyjaźniłam. Smutno jest teraz się żegnać - ale mam nadzieję, że wszyscy jeszcze się zobaczymy!".

Młoda wokalistka zdradziła, że śpiewanie stało się jej pasją, kiedy miała 6 lat.

"Muzyka to całe moje życie i nigdy nie przestanę dążyć do tego celu, to jest w moim sercu" - zaznaczyła.

Wideo youtube

EUROWIZJA JUNIOR 2019: ZOBACZ FINAŁOWY WYSTĘP VIKI GABOR i SKRÓTY WYSTĘPÓW POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW! >>>>





Wideo youtube