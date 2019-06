We wszystkich województwach nadal obowiązuje drugi stopnień ostrzeżenia przed upałem! Temperatura maksymalna w dzień może wynieść 33 stopnie C.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Obowiązujące do tej pory alerty pierwszego stopnia na wschodzie Podlasia, Lubelszczyzny oraz Warmii i Mazur zmieniono we wtorek po południu na drugi stopień. Po aktualizacji wydanej we wtorek tuż po godz. 12 zakres obowiązywania alertów rozszerzono na wszystkie 16 województw. Jedyne obszary nieobjęte żadnym alertem to tereny górskie na południu województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.



Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, alert drugiego stopnia wydano dla województw: opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego (bez południowej części), podlaskiego, oraz podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego (bez południowej części).

W dzień temperatura maksymalna w miejscach objętych ostrzeżeniami wyniesie od 29 do 33 st. W nocy będzie spadać do 17-20 st.

Jak informuje IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem oznacza, że może stanowić on zagrożenie zdrowia i życia. Spodziewane są również zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana jest duża ostrożność oraz śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. "Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - apeluje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.



Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina! / RCB /

W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

PROGNOZA POGODY NA NAJBLIŻSZE DNI



Prognoza pogody / INTERIA.PL

Prognoza pogody / INTERIA.PL