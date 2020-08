Prywatny śmigłowiec spadł do Wisły w okolicy miejscowości Czosnów na Mazowszu. Ranne są dwie osoby.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Prywatna maszyna wystartowała z lotniska w Modlinie. Śmigłowiec wpadł do Wisły w gminie Czosnów na Mazowszu. Pasażerowie - kobieta i mężczyzna w wieku 25-30 lat - zostali wyłowieni z wody przez rzeczny patrol policji.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe transportuje kobietę do szpitala. Służby określają jej stan jako zagrażający życiu. Mniej poszkodowany został mężczyzna, choć także mowa o ciężkim stanie. On karetką pogotowia jest wieziony do szpitala w Płocku.

Na miejsce przyjechało kilka zastępów straży z łodziami, które mają patrolować wodę wokół helikoptera. Do akcji włączył się także zespół nurków, którzy sprawdzą, czy w zniszczonej maszynie ktoś jeszcze był. Jest to jednak - jak usłyszał dziennikarz RMF FM - mało prawdopodobne

Ekipy mają też zabezpieczyć wrak przed wyciekiem paliwa do Wisły.