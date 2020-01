W katastrofie śmigłowca, w której zginął legendarny koszykarz Kobe Bryant, zginęło także osiem innych osób. Wśród ofiar jest córka sportowca, 13-letnia Gianna. Na razie nieznane są dokładne przyczyny katastrofy - według wstępnych, nieoficjalnych informacji maszyna uderzyła w zbocze góry.

Kobe Bryant / PAUL BUCK SHUTTERSTOCK / PAP/EPA

David Shapiro, były burmistrz Calabasas, gdzie doszło do katastrofy, w rozmowie z NBC News potwierdził, że 41-letni Kobe Bryant i jego 13-letnia córka Gianna byli na pokładzie helikoptera. Oboje nie przeżyli.

W tragedii zginął także trener baseballa John Altobelli, jego żona Kerri i jego córka Alyssa - ta ostatnia była koleżanką z drużyny koszykarskiej Gianny.

Wśród pozostałych ofiar śledczym udało się jeszcze zidentyfikować Christinę Mauser, asystentkę trenera koszykówki w jednej z kalifornijskich szkół podstawowych. Śledczy próbują zidentyfikować pozostałych zabitych - to m.in. dziecko i rodzic.



Pierwsze doniesienia o katastrofie helikoptera w Calabasas miejscowa straż pożarna otrzymała o godz. 9:47 czasu lokalnego. Kiedy służby zjawiły się na miejscu, ogień objął ćwierć hektara. Jego gaszenie było bardzo trudne ze względu na obecność łatwopalnego magnezu.





Rozbity śmigłowiec Bryanta / ADAM S DAVIS / PAP/EPA

Sprawą katastrofy zajmie się Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Według wstępnych informacji, w rejonie nie było warunków do latania helikopterem. Mgła była bowiem bardzo gęsta. Prawdopodobnie właśnie przez nią śmigłowiec uderzył w zbocze góry.



Sportowy świat w żałobie

Ludzie ze świata sportu, polityki, showbiznesu nie mogą uwierzyć w nagłą śmierć koszykarskiej gwiazdy Kobe'ego Bryanta. Amerykanin zginął w niedzielę w katastrofie helikoptera. Proszę nieeeee. Druzgocące wiadomości. Brak słów. RIP Legendo - napisał na Twitterze Marcin Gortat.



To tragiczna wieść, bardzo smutna. To był facet, który był legendarnym koszykarzem, był twarzą koszykówki na całym świecie. Był kimś, na kogo wszyscy w Ameryce patrzyli przez pryzmat jego fantastycznej kariery w NBA. To wielka tragedia, bo Kobe miał 41 lat, wspaniałą rodzinę, całe życie przed sobą. Dlatego wszyscy są w szoku. Ja także. Wszyscy moi znajomi związani z koszykówką, wszyscy, którzy byli wielkimi kibicami Bryanta, piszą do mnie, dzwonią... To jest pierwsza reakcja: olbrzymi szok - powiedział portalowi PolsatSport.pl trener kadry biało-czerwonych Mike Taylor.



Także były koszykarz NBA, kontrowersyjny Dennis Rodman skomentował: "Jestem zdruzgotany, gdy usłyszałem o śmierci mojego przyjaciela Kobe Bryanta. Modlę się teraz za jego żonę Vanessę, dzieci i całą rodzinę Los Angeles Lakers".

Nie ma słów, aby wyrazić ból, jaki odczuwam po tej tragedii, w której straciłem moją siostrzenicę Gigi i mojego brata Kobe’ego Bryanta. Kocham cię i będę za tobą tęsknił. Kieruje moje kondolencje do całej rodziny Bryantów oraz rodzin pozostałych pasażerów znajdujących się na pokładzie. Jest mi słabo - napisał były partner Bryanta z Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal.

Legenda koszykówki

Kobe Bryant występował w Lakers przez 20 sezonów (1996-2016) i jest obecnie czwartym na liście najskuteczniejszych w historii zawodników NBA (33 643 pkt). Wyprzedził go w sobotę, o 12 pkt, LeBron James (Lakers) zdobywając 29 punktów w przegranym meczu (91:108) z Philadelphia 76ers. Tuż przed meczem James złotym markerem napisał na swoich butach: "Mamba 4 Life" i "8/24 KB", okazując w ten sposób szacunek Bryantowi.

To kolejny facet, na którego patrzyłem, gdy byłem w szkole podstawowej i liceum. Było dla mnie motywacją, gdy patrzyłem na niego, 17-latka, w NBA. Pomógł mi, zanim jeszcze o mnie wiedział. To, że na obecnym etapie kariery mogą nosić taką jak on, złoto-purpurową koszulkę, uczy mnie pokory i jest niesamowite. Kobe to legenda bez dwóch zdań - mówił James po tym, jak wyprzedził Bryanta na liście najlepszych strzelców wszechczasów NBA.

Lakers zastrzegli dwa numery koszulek, z którymi grał Bryant - 8 i 24 (z tym pierwszym rozpoczynał karierę w barwach "Jeziorowców", a w sezonie 2006/07 postanowił zmienić numer). Został w ten sposób 10. graczem klubu, który dostąpił tego zaszczytu, ale pierwszym w historii NBA z dwoma zastrzeżonymi numerami.

Bryant wziął udział w 18 Meczach Gwiazd NBA. Więcej ma tylko Kareem Abdul-Jabbar - 19. Dwa razy był uznawany najlepszym zawodnikiem finałów (2009 i 2010).

Niedzielny mecz ligi NBA pomiędzy Denver Nuggets - Houston Rockets poprzedziła minuta ciszy. Kibice na trybunach skandowali: "Kobe! Kobe!". W innym spotkaniu w San Antonio koszykarze Spurs i Toronto Raports po sygnale oznajmującym początek spotkania, stali na parkiecie jeszcze 24 sekundy, by uczcić pamięć kolegi z boiska.

Przed halą Staples Center w Los Angeles zbierają się tłumy. Są wśród nich kibice, aktorzy, gwiazdy showbiznesu. Przynoszą kwiaty, znicze, zdjęcia. Wielu ubranych jest w koszulki z nazwiskiem Bryanta. Nikt nie może uwierzyć, że doszło do tragedii.